減肥｜極端戒糖減肥好難頂？揀啱糖都可以照瘦身！ 營養師揭3類糖助減脂

減肥戒糖是最佳方法？有營養師指出，很多人會認為戒走糖分的減肥方法很痛苦，但其實只要控制好糖分的種類與攝取量，也可以減輕身體負擔。營養師指出，有3類糖有助控糖減脂。

減肥｜極端戒糖減肥好難頂？ 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，很多人以為控糖就要極端地戒絕甜品及手搖飲品，但其實控糖的關鍵是在於選擇適合的糖分種類與攝取量，常見的糖分成三大類 1. 傳統熱量糖 功效：有助快速補充能量，但血糖起伏也大。 糖分例子： 白砂糖：最普遍的甜味來源，幾乎只有熱量，營養價值低。

黑糖：含有少量鈣、鐵等礦物質，但本質還是糖，吃多一樣會堆積體脂。

蜂蜜：含微量酵素與抗氧化物，主要成分依然是葡萄糖和果糖。

果糖：甜度高，常見於高果糖玉米糖漿。多餘的果糖容易在肝臟轉成脂肪，長期過量與脂肪肝風險有關。 2. 天然代糖 / 機能糖 (減脂好朋友) 赤藻糖醇：幾乎零熱量、不影響血糖，常用於生酮甜點。

甜菊糖：甜度是蔗糖的200～300倍，零熱量，但尾韻會有一點甘草味。

寡醣：熱量低，人體不容易完全消化，是腸道好菌喜愛的益生質，有助於維持腸道菌相平衡。 3. 人工代糖 阿斯巴甜：常見於零卡汽水，苯酮尿症患者必須避免。2023年世界衛生組織旗下的IARC列為2B類「可能對人類致癌」，雖然證據有限，但仍需注意攝取量。

醋黃內酯甲(Acesulfame-K)：耐高溫，廣泛用於加工食品與烘焙產品。部分動物實驗顯示長期高劑量可能影響腸道菌相與代謝功能。 糖精：歷史最悠久的人工代糖，甜度高但帶有金屬苦味。早期曾被懷疑致癌，目前多數人體研究認為在安全攝取範圍內是可接受的。

減肥｜零卡代糖也不是代表可狂吃！ 營養師徐慈家提醒，就算是零卡代糖，也不代表可以毫無節制。研究發現，長期大量攝取人工代糖可能與腸道菌相改變、葡萄糖耐受異常、食慾調節失衡等問題有關。而控糖的重點不是在於「找更甜的替代品」，而是慢慢降低味覺對甜的依賴。當你的味蕾回到自然狀態，你會發現水果本身的甜，就已經足夠。