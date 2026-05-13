重訓練肌肉引致「下半身繃緊」？專家：骨盆底太用力恐影響性功能

時下健身風氣盛行，重量訓練有助於強化肌力，促進健康，但美國私人教練托比金(Toby King)說，若進行深蹲、硬舉等需強力穩定核心的動作時姿勢與呼吸不當，可能讓骨盆底肌群處在繃緊狀態，時間一久反而影響血流與神經傳導，增加骨盆疼痛與性功能障礙風險，並建議已有相關症狀者，可先調整訓練安排，必要時尋求物理治療師評估。

深蹲硬舉最易下意識出力 腹肌訓練也可能加重問題 《紐約郵報》(New York Post)報道，骨盆底肌群負責支撐人體多個器官，並協助核心肌群的穩定性，也參與排尿等基本生理功能，金教練表示，骨盆底肌群周邊的肌肉也與男性的生殖功能有關，任何涉及核心肌群的訓練，包括深蹲、硬舉，甚至部分腹肌訓練，及腿推(leg press)、滾輪(ab rolling)、懸垂抬腿(Hanging Leg Raise)、平板支撐(Plank)等訓練，都可能讓健身族不自覺中收緊骨盆底肌群。 金教練也進一步說，不少男性其實平常就處在肌肉繃緊的狀態，在訓練時情況往往隨之加重，若長期處在過度繃緊或負荷狀態，可能壓迫肌肉神經、限制血液流動，久而久之可能出現慢性疼痛，且在勃起、自慰、性行為時也有不適感，除了性功能障礙外，甚至連帶膀胱功能受到影響。

單車族也要留意 座墊不對可能壓迫神經與軟組織 除了重量訓練，金教練也提醒進行單車或三項鐵人的運動員，若長時間騎單車且座墊使用方式不當，可能對會陰周邊神經與肌肉組織造成壓力，他也把這種持續繃緊的狀態，比喻成手臂一直鍛煉卻不休息，久而久之肌肉反而會失去部分活動功能。 金教練也提醒，許多人在訓練時為了增加重量而忽略動作質素，也可能讓骨盆底肌群的問題惡化。他表示，若姿勢不正確或呼吸方式不對，訓練產生的負重壓力就得另找出口，最後常是由骨盆底肌群代償，還有些人因擔心相關情形而更焦慮，反而會形成惡性循環。

不必避開深蹲硬舉 有症狀先調整訓練計劃與刺激部位 但金教練並不建議健身族避免從事深蹲、硬舉等訓練，因這些動作本來就有助於維持體態與肌力，但他建議有症狀者先重新檢視訓練內容，暫時降低對會陰部、大腿內側的內收肌與深層髖部肌群的刺激強度，讓繃緊的狀態先緩下來。 放鬆比持續練更重要 可先學會骨盆底肌群向下放鬆 金教練說，健身族若想改善過度繃緊，關鍵也是學會放鬆骨盆底肌群，他建議可先從呼吸訓練與伸展運動做起，例如進行臀部與髖部伸展，包含嬰兒式(child’s pose)與快樂嬰兒式(happy baby pose)。此外，若本身屬於骨盆底過度繃緊的男性，進行凱格爾運動(kegels)後，可能症狀未改善，甚至加劇不適感，他因此建議改做反向凱格爾運動(reverse kegels)，也就是透過腹式呼吸或橫膈膜呼吸，讓骨盆底肌群有意識地往下放鬆，降低繃緊。