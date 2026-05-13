演唱會突發癲癇竟然是罕見病 醫揭示「MOGAD」警號：視線異常、抽搐別輕視

蔡同學日前與母親看演唱會，回家途中突然頭暈、嘔吐，隨即出現眼球上吊、四肢抽搐等癲癇症狀送醫，沒想到這場演唱會驚魂，開啟了他長達兩年的求醫之路。由於病因不明，一度只能靠高劑量類固醇度日，後來經轉介至臺中市立老人復健綜合醫院，透過血清檢測與影像判讀，終於診斷出他患有罕見的中樞神經免疫疾病「髓鞘寡突膠質細胞醣蛋白抗體相關疾病(MOGAD)」。在接受每月規律的靜脈注射免疫球蛋白治療後，病情才獲得控制。

症狀似多發性硬化症易誤判 發病半年內為高復發關鍵期

收治病例的臺中市立老人復健綜合醫院(委託中國醫藥大學興建經營)神經內科醫生陳彥中提到，MOGAD是一種近年才被明確界定的罕見疾病，其成因是免疫系統誤攻擊神經髓鞘上的MOG蛋白，進而引發視神經炎、脊髓炎或腦炎，且可能合併癲癇發作，需仰賴抗體檢測才能精準判斷。

陳彥中醫生指出，MOGAD 的臨床症狀表現，與多發性硬化症極為相似，過去常面臨診斷困難的挑戰。雖然此病年發生率僅約每十萬人1至2人，但發病後的前6個月屬於高復發風險期，若未能在急性期透過類固醇或血漿置換等方式精準介入，恐造成長期神經損傷。