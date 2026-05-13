肌膚健康｜臉紅紅易生痘恐成臉都係蠕形蟎蟲！食朱古力會惡化 營養師教吃8種食物穩定膚況

總是冒痘與臉紅，可能是蠕形蟎蟲作怪！有營養師指出，若發現身自己的臉頰容易泛紅，並且經常有痘痘困擾，有可能是臉上的蠕形蟎蟲過度增生。若要改善這種皮膚情況，飲食配合相當緊要。如果經常吃朱古力可能會令情況惡化，但如果是吃8種食物，就能有效穩定膚況。

肌膚健康｜臉紅紅易生痘恐成臉都係蠕形蟎蟲！ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若臉頰容易泛紅、毛孔明顯、反覆長痘，或酒糟肌反覆出現，很可能就是「蠕形蟎蟲」過度增生所致。她解釋指，蠕形蟎蟲是一種以人類皮脂為食的微小寄生蟲 ，經常出沒在臉頰、鼻子、眉心等處。牠們無法被完全清除，但一般情況下能與人體和平共處。然而，當牠們的數量失控暴增，就會引發皮膚發炎、紅腫搔癢、痘痘與酒糟等問題。因此，必須從飲食和生活2個層面雙管齊下，才能穩定膚況。

肌膚健康｜ 營養師教吃8種食物穩定膚況 由於腸道健康與皮膚狀態緊緊相連，想讓膚況穩定，先養好腸道菌叢，飲食上她建議： 1. 多攝取含益生菌的發酵食物： 食物例子：乳酪、乳酪飲品、味噌、納豆

好處：協助腸道菌相平衡，降低全身發炎指數 2. 補充膳食纖維：海帶、菠菜、椰菜花、百香果 好處：促進腸道蠕動、幫助代謝，同時也是益生菌的「食物」 肌膚健康｜ 食朱古力會惡化 高敏敏提醒，若想減少蠕形蟎蟲作亂，建議避開以下食物： 辛辣食物：加速血液循環，讓皮膚發熱、更紅 含肉桂醛的食材：朱古力、柑橘類、番茄，容易觸發過敏反應 熱食：使臉部血流量增加，更容易潮紅 含咖啡因的飲料：咖啡、濃茶，會刺激交感神經 各類酒精：擴張血管，容易誘發皮膚泛紅與灼熱感

肌膚健康｜ 日常生活5大保養要注意 除了飲食上的配合，在日常生活的保養也要多加注意： 定期清洗貼身用品：化妝刷、粉撲、枕頭套要勤換洗，避免蟎蟲大量繁殖 保持心情平穩：長期壓力會讓皮膚更敏感，也促使蟎蟲數量上升 維持環境乾爽：潮濕悶熱的空間是最適合蟎蟲生長的溫床 選用質地輕盈的保養品：過於滋潤的乳霜或油類產品，等於提供蟎蟲更多糧食 避免過度洗臉：洗太多次或力道太猛，會破壞皮脂膜，反而讓蟎蟲更容易附著 營養師提醒，所有人的臉上或多或少都有蠕形蟎蟲，所以不必過度恐慌，重點是維持平衡、減少刺激、照顧腸道、調整作息。一旦反覆發炎、紅腫不退，她建議趕快找皮膚科醫生協助，從內而外重整膚質，才能真正找回穩定透亮的好膚況。