剝智慧齒｜人人都會生智慧齒？咩情況要剝或做手術？

不少人的智慧齒都令他們受盡折磨，因此對很多人來說，長智慧齒都令人十分頭痛！不過是否人人都會長智慧齒？又是否長智慧齒後一定要剝？下文即為大家解構！

剝智慧齒｜甚麼是智慧齒？

智慧齒的學名是第三大臼齒，為人類口腔中最接近喉嚨及最後才長出的牙齒。一般上下左右各一，共4顆。名稱「智慧齒」的由來主要與其生長的年紀有關，智慧齒一般在17至25歲中間長出，屬心智趨於成熟、開始增長智慧的年紀，因此又有智慧齒之名。

因過往人類的祖先需要用強大的咀嚼力才可咀嚼如生肉、堅硬的植物根莖等食物，隨時代改變，人的顎骨也逐漸退化縮小，令第三大臼齒沒有足夠的位置生長，出現斜生、橫生或完全埋在骨頭裡等情況(即阻生智慧齒)。