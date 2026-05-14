留學前健康檢查｜英國/美國留學或定居 簽證申請健康要求 附指定診所名單

每年都有不少港人到海外留學或移居外地，大部分國家在批出簽證前也要求大家先做身體檢查，以下就為大家整合了最熱門的英國及美國的入境要求。
留學前健康檢查｜英國簽證要求
由中國內地、香港或澳門前往英國定居前，並將逗留6個月或以上人士，必須通過結核病測試。欲申請居留簽證之人士需前往指定診所接受胸肺X光檢查。
核准測試診所
香港港安醫院–司徒拔道
香港司徒拔道四十號
電話: (852) 3651 8872
網站: www.hkah.org.hk
養和家庭醫學及基層醫療中心(跑馬地)
香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下
電話 : (852) 2835 8602
網站: medical examination appointment booking
養和家庭醫學及基層醫療中心(港島東)
香港筲箕灣阿公岩村道5號李樹芳樓5樓
電話 : (852) 2917 1180
網站: HKSH Family Medicine and Primary Care Centre (Island East)
明德國際醫院
香港山頂加列山道41 號
電話 : (852) 5616 9761
網站: Matilda International Hospital
medical examination appointment booking
聯合醫務保健中心(香港)
香港中環德輔道中 71 號永安集團大廈 1401 室
電話 : (852) 39508888
medical examination appointment booking
聯合醫務保健中心(尖沙嘴)
九龍尖沙嘴東麼地道62號永安廣場10樓07室
電話 : (852) 39508888
medical examination appointment booking
聯合醫務保健中心(佐敦)
九龍佐敦彌敦道238號15樓
電話 : (852) 39508888
medical examination appointment booking
卓健醫療 - 惠豐中心
九龍旺角彌敦道664號惠豐中心8樓
電話 : 8200 8825
www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx
卓健醫療 - 海富中心
香港夏愨道18號金鐘海富中心第1期16樓1605-09室
電話 : 8200 8825
www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx
卓健醫療 - 灣仔
香港灣仔軒尼詩道313-317B號中國人壽大廈1樓
電話 : 8200 8825
www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx
卓健醫療 - 青衣
新界青衣青敬路33號青衣城1期3樓308D號舖
電話 : 8200 8825
留學前健康檢查｜美國簽證要求
所有移民申請人應接受一項詳細的體格檢查，包括眼、耳、鼻、咽喉、手和腳、心臓、肺、腹、淋巴 結和皮膚)，胸部X光透視和驗血檢查性病。
另外要接種下列疫苗：Acellular百日咳，B型流行性嗜血桿菌疫苗(Hib) ，A型肝炎，B型肝炎，流行性感冒，痲疹、腮腺炎、德國痲疹劑，細菌性腦膜炎，肺炎球菌，小兒麻痺，輪狀病毒，破傷風與白喉類毒素，水痘病毒。
李嘉信醫生醫務所
香港中環皇后大道中18號
新世界大厦一期402B室
電話：(852) 2525-1251
晏打臣醫生醫務所(卓健醫療體檢中心)
九龍旺角彌敦道664號
惠豐中心805-806室
電話：(852) 2525-1251
電話：(852) 8200-8825