留學前健康檢查｜英國/美國留學或定居 簽證申請健康要求 附指定診所名單

每年都有不少港人到海外留學或移居外地，大部分國家在批出簽證前也要求大家先做身體檢查，以下就為大家整合了最熱門的英國及美國的入境要求。

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香港夏愨道18號金鐘海富中心第1期16樓1605-09室

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新界青衣青敬路33號青衣城1期3樓308D號舖

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