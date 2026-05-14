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健康
出版：2026-May-14 15:30
更新：2026-May-14 15:30

留學前健康檢查｜英國/美國留學或定居 簽證申請健康要求 附指定診所名單

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留學前健康檢查｜英國/美國留學或定居 簽證申請健康要求 附指定診所名單

留學前健康檢查｜英國/美國留學或定居 簽證申請健康要求 附指定診所名單

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每年都有不少港人到海外留學或移居外地，大部分國家在批出簽證前也要求大家先做身體檢查，以下就為大家整合了最熱門的英國及美國的入境要求。

留學前健康檢查｜英國簽證要求

由中國內地、香港或澳門前往英國定居前，並將逗留6個月或以上人士，必須通過結核病測試。欲申請居留簽證之人士需前往指定診所接受胸肺X光檢查。

核准測試診所

香港港安醫院司徒拔道
香港司徒拔道四十號
電話: (852) 3651 8872

電郵[email protected]

網站www.hkah.org.hk

養和家庭醫學及基層醫療中心(跑馬地)
香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下
電話 : (852) 2835 8602

電郵[email protected]

網站medical examination appointment booking

養和家庭醫學及基層醫療中心(港島東)
香港筲箕灣阿公岩村道5號李樹芳樓5
電話 : (852) 2917 1180

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電郵[email protected]

網站HKSH Family Medicine and Primary Care Centre (Island East)

明德國際醫院
香港山頂加列山道41
電話 : (852) 5616 9761

電郵[email protected]

網站Matilda International Hospital

medical examination appointment booking

聯合醫務保健中心(香港)
香港中環德輔道中 71 號永安集團大廈 1401
電話 : (852) 39508888

電郵[email protected]

medical examination appointment booking

聯合醫務保健中心(尖沙嘴)
九龍尖沙嘴東麼地道62號永安廣場1007
電話 : (852) 39508888

medical examination appointment booking

聯合醫務保健中心(佐敦)
九龍佐敦彌敦道23815
電話 : (852) 39508888

電郵[email protected]

medical examination appointment booking

卓健醫療 - 惠豐中心
九龍旺角彌敦道664號惠豐中心8
電話 : 8200 8825

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www.qualityhealthcareasia.com

www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx

卓健醫療 - 海富中心
香港夏愨道18號金鐘海富中心第1161605-09
電話 : 8200 8825

www.qualityhealthcareasia.com

www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx

卓健醫療 - 灣仔
香港灣仔軒尼詩道313-317B號中國人壽大廈1
電話 : 8200 8825

www.qualityhealthcareasia.com

www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx

卓健醫療 - 青衣
新界青衣青敬路33號青衣城13308D號舖
電話 : 8200 8825

www.qualityhealthcareasia.com

www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking.aspx

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）

留學前健康檢查｜美國簽證要求

所有移民申請人應接受一項詳細的體格檢查，包括眼、耳、鼻、咽喉、手和腳、心臓、肺、腹、淋巴 結和皮膚)，胸部X光透視和驗血檢查性病。

另外要接種下列疫苗：Acellular百日咳，B型流行性嗜血桿菌疫苗(Hib) A型肝炎，B型肝炎，流行性感冒，痲疹、腮腺炎、德國痲疹劑，細菌性腦膜炎，肺炎球菌，小兒麻痺，輪狀病毒，破傷風與白喉類毒素，水痘病毒。

李嘉信醫生醫務所

香港中環皇后大道中18

新世界大厦一期402B

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電話：(852) 2525-1251

電郵：[email protected]

晏打臣醫生醫務所(卓健醫療體檢中心)

九龍旺角彌敦道664

惠豐中心805-806

電話：(852) 2525-1251

電話：(852) 8200-8825

電郵：[email protected]

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