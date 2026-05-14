為何有些事自己做起來容易 教人做卻很難？專家拆解何謂「肌肉記憶」

從騎腳踏車、綁鞋帶，到彈樂器、織毛衣，隨著日復一日地重複進行，有些事似乎不再需要多加思考，只要動動手就能自然而然完成。澳洲西悉尼大學認知科學Celia Harris助理教授與Justin Christensen研究員於The Conversation共同撰文指出，這些情況通常與「肌肉記憶」有關，也就是身體記下了完成這些複雜任務的步驟。但肌肉真的有記憶嗎？大腦又扮演怎樣的角色？專家也一一為大家解析。

肌肉記憶如何運作？專家：反覆練習讓大腦「自動化」 專家解釋，坊間常把一些無需過多思考就能完成的事歸納為「肌肉記憶」，從認知科學的角度來看，這類記憶來自於動作的累積，而不是透過語言來學習，也被稱為「程序性記憶」(procedural memory)。這也是為何有些技能「自己能做卻難以解釋清楚」。例如教小孩騎腳踏車時，大人自己可以順暢完成握住車把、坐好、踩踏板等步驟，但要用語言完整描述每個細節卻相當困難。 人在學習新技能時，大腦主要動用的是前額葉與頂葉區域，這些區域與注意力、記憶力和深度思考有關；但隨著反覆練習，會逐漸轉由感覺運動迴路接手，負責處理感官資訊、幫助大腦快速做出動作反應，人們就能在較少思考的情況下完成複雜任務，「這也是為何經常開車回家的人可能反而記不清自己走了哪條路，因為這件事已經重複做了數百次。」

肌肉真的能「記憶」？專家回應：尚無明確證據 「肌肉記憶」也能從字面意義解讀，專家說明，除了大腦外，程序性記憶與肌肉運作確實有關。研究顯示，在經歷積極的訓練後，可觀察到肌肉生長的加速，推測與其改變肌肉細胞的結構或功能有關。不過，目前科學界仍不清楚其詳細機制，也沒有證據顯示肌肉本身能像大腦一樣儲存記憶。

如何加強肌肉記憶？練就對了！專家推 2 貼士 想強化程序性記憶沒有捷徑。專家指出，目前觀察到相對有效的方法仍是多次的練習。學習新技能的初期，通常需要付出大量的精力反覆做同一件事。但只要熬過這段時間，隨著練習次數增加，大腦會轉向運用負責運動功能的區域，同時逐步降低對前額葉區域的依賴，這時人們就會開始發現自己能輕鬆完成動作。 此外，將一次練習分成多次進行，能迫使大腦刻意回憶和積極地重構記憶，有助於長期記憶的形成。每次練習後的睡眠也可能有幫助，研究表明，睡眠有助於記憶和鞏固所學的新技能。