29歲男飯局後劇痛竟然是胰臟炎！醫生揭發元凶 死亡率最高40%

張育睿醫生呼籲，大眾應養成均衡飲食習慣，減少酒精與油膩食物的攝取。特別是糖尿病或血脂異常的患者，務必依醫囑規律服藥，切勿自行停藥。

一名29歲男性因腹部劇痛至臺中榮民總醫院嘉義分院就醫，檢查發現血清脂肪酶(Lipase)異常升高，經電腦斷層確診為急性胰臟炎。新陳代謝科張育睿醫生指出，該患者血糖與血脂數值皆嚴重超標，是典型由代謝問題誘發的急性病症。

觀察指出，患者在發病前一晚曾大量攝取高油、高糖食物並飲酒。張育睿醫生說明，血脂肪主要負責提供能量，但若飲食不當造成三酸甘油酯急劇上升，極易誘發急性胰臟炎。一般急性胰臟炎死亡率約為5%至10%，若病情惡化至重症，死亡率甚至可能達25%至40%，對生命安全構成極大威脅。

患者在檢查時，三酸甘油酯(TG)數值高達1,024 mg/dL，糖化血色素(HbA1c)更是處於12.1%的高標。張育睿醫生表示，患者除胰臟發炎外，還合併多飲、多尿等症狀，最終確診為糖尿病。臨床觀察發現，當三酸甘油酯過高時，患者血液可能呈現乳白混濁狀，顯示血脂已大量堆積並嚴重影響身體機能。

胰島素不只降血糖 還能調節脂肪代謝與促進分解治療機制

在治療過程中，醫療團隊除了使用口服降血脂藥物，也併用胰島素控制血糖。張育睿醫生進一步說明，胰島素不僅能調節血糖，還能活化體內脂肪代謝相關酵素，促進三酸甘油酯的分解。在醫療團隊的協作下，患者的三酸甘油酯與空腹血糖最終順利降至較穩定範圍，病況穩定並已出院持續追蹤。

日常防範代謝併發症 醫生建議規律監察並留意異常警號

張育睿醫生呼籲，大眾應養成均衡飲食習慣，減少酒精與油膩食物的攝取。特別是糖尿病或血脂異常的患者，務必依醫囑規律服藥，切勿自行停藥。若體檢發現血糖或血脂異常，或出現持續上腹痛、噁心嘔吐、食慾不振及體重異常下降等症狀，應盡快求醫檢查。透過規律的運動與體重控制，才能有效降低急性胰臟炎與心血管疾病的發生風險。