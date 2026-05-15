梅雨天濕氣纏身難清爽 「體內除濕機」失靈 或影響身體狀態

5至6月氣候潮濕，汗液不易蒸發。中醫觀點認為，潮濕環境容易使人體受到「濕邪」影響。

梅雨季陰雨綿綿，不少人容易出現疲倦、嗜睡、全身沉重等不適。中醫師章晉瑋表示，這多與體內「除濕機」失靈有關，也就是脾胃運化水濕功能失調，當水濕代謝不佳時，容易出現所謂「濕氣偏重」的情形。若長期未調整，除了影響生活品質，也可能進一步影響身體狀態。

外濕內濕交織加重負擔 長期累積恐成慢性病幫兇

5至6月氣候潮濕，汗液不易蒸發。中醫觀點認為，潮濕環境容易使人體受到「濕邪」影響。章晉瑋醫師指出，脾胃負責運化水濕，若長期飲食偏生冷油膩或作息不規律，可能影響水濕代謝，形成中醫所稱的「痰濕體質」。常見表現包括頭昏沉重、四肢乏力、大便黏膩、水腫等，女性則可能出現白帶增加；部分患者在濕氣較重時，也可能合併情緒低落與關節痠痛等不適。

章晉瑋醫師提醒，濕氣偏重不僅容易讓人感到疲倦、昏沉，也可能影響日常生活狀態。部分人可能出現水腫、腹瀉、濕疹或關節不適等情形。中醫認為，若長期處於濕氣偏重與生活失衡狀態，可能進一步影響代謝與身體健康，因此建議及早調整生活與飲食習慣。