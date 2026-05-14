蔬果清洗方法｜洗蔬果浸鹽水恐農藥滲入果肉 蔬果清潔劑可致二次污染 營養師揭4類蔬果清洗指南

洗蔬菜水果時，應如何洗走農藥？有營養師指出，有些人會習慣用鹽水浸泡蔬果清洗，但鹽水可能會逼出小蟲，反而讓農藥滲入蔬果組織。營養師分別指出，葉菜類、根莖類、花菜類和帶皮小型果實的4類蔬果清洗指南。
蔬果清洗方法｜洗蔬果3大目標
營養師林俐岑在其Facebook專頁上分享指，市面上的蔬果種類繁多，從士多啤梨到沾滿泥土的薯仔，清洗方式各不相同。清洗的核心目標有3個：
去除土沙雜物
降低農藥殘留
清除蟲卵與細菌
蔬果清洗方法｜4類蔬果清洗指南
以下為各類蔬果的清洗方法與技巧比較，幫助你吃得安心又健康。
1. 葉菜類(如菠菜、小棠菜、椰菜)
此類蔬菜的葉柄基部最容易藏污納垢。
標準做法：先切除根部，用流動水沖洗葉柄交接處，接著在流動的水中浸泡約10至15分鐘。
特別注意：包心型蔬菜(如椰菜)應先剝掉最外層的葉片，因為外層葉是農藥殘留的主要區域。
2. 根莖類(如薯仔、蕃薯、紅白蘿蔔)
這類食材表面常附著較多泥土。
標準做法：先用清水將表面泥土沖掉，再用軟毛刷在流水下輕輕刷洗外皮。
特別注意：若要連皮一起食用，刷洗需更徹底；就算要削皮，也建議先清洗再削，以免刀具將表皮的髒污與農藥帶入果肉。
3. 花菜類(如椰菜花、西蘭花)
花球結構細密，容易藏匿小蟲與農藥。
標準做法：是將花菜切成小朵後放入水中，用手上下反覆翻動，再以小水柱沖洗花朵間的縫隙。
4. 帶皮小型果實(如提子、士多啤梨、甜椒)
這類蔬果表皮較薄，容易破損。
提子／番茄仔：用剪刀一顆顆剪下，保留一小段果梗(避免水進入果肉)，放入盆中以流水輕輕搓洗。
士多啤梨：先不要摘除蒂頭，用流動水連續沖洗10分鐘，食用前再將蒂頭拔掉。
蔬果清洗方法｜5種清洗方式優劣
營養師林俐岑指出，除了上述蔬果類型的標準作法外，市面上還有許多常見的清洗方式，各有其利弊。
流動清水沖洗：目前公認最安全、最有效的方法。水流產生的機械力能有效帶走附著的農藥與泥沙雜質，適用於所有蔬果。唯一的缺點是相對費水，但仍是清洗蔬果的首選方式。
浸泡法：可以軟化乾涸的泥土並稀釋農藥，適合用於葉菜類與花菜類。但要注意浸泡時間不宜超過20分鐘，否則營養容易流失，且髒水可能造成二次污染。
軟毛刷刷洗：物理清潔力最強，能深入蔬果的縫隙去除頑垢，特別適合根莖類與表面較粗硬的瓜果(如苦瓜、青瓜)。缺點是可能損傷脆弱的果皮。
鹽水清洗：只有在逼出菜蟲時才有使用價值，高濃度鹽水可使小蟲脫落。但一般情況下不建議使用，因為鹽會改變滲透壓，反而可能讓農藥滲入蔬果組織內部。
梳打粉或醋：雖然可以中和部分特定性質的農藥，但效果並非萬能；若酸鹼值控制不當，反而可能延長農藥殘留時間。除非特殊需要，否則清水通常已足夠。
專用蔬果清潔劑：含有界面活性劑，對油性農藥確實有較佳的去除效果。然而最大的風險在於若沒有徹底沖洗乾淨，會造成化學洗劑殘留，形成二次污染。這類產品僅建議使用在表面有明顯蠟質或油膩感極重的少數蔬果上。
蔬果清洗方法｜3招清洗蔬果
營養師林俐岑表示，有3個關鍵方法如下：
1. 先洗後切
先切再洗，農藥會從切口滲入內部，同時水溶性維他命(如維他命C)也會大量流失。務必洗淨後再切。
2. 不要迷信鹽水
許多人習慣用鹽水浸泡，但科學實證顯示，「流動的清水」去除農藥的效果遠遠優於鹽水。
3. 水流速度這樣抓
清洗時不必開大水柱，維持約「一根筷子粗細」的流水，持續流動10分鐘，既能節約用水又能達到良好清潔效果。
她建議從源頭把關，購買蔬果時優先選擇當季盛產、具備產銷履歷或有機認證的產品，能大幅減少農藥與化學物質的接觸，清洗也會更輕鬆。