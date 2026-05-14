蔬果清洗方法｜洗蔬果浸鹽水恐農藥滲入果肉 蔬果清潔劑可致二次污染 營養師揭4類蔬果清洗指南

洗蔬菜水果時，應如何洗走農藥？有營養師指出，有些人會習慣用鹽水浸泡蔬果清洗，但鹽水可能會逼出小蟲，反而讓農藥滲入蔬果組織。營養師分別指出，葉菜類、根莖類、花菜類和帶皮小型果實的4類蔬果清洗指南。

蔬果清洗方法｜洗蔬果3大目標

營養師林俐岑在其Facebook專頁上分享指，市面上的蔬果種類繁多，從士多啤梨到沾滿泥土的薯仔，清洗方式各不相同。清洗的核心目標有3個：

去除土沙雜物

降低農藥殘留

清除蟲卵與細菌

蔬果清洗方法｜4類蔬果清洗指南

以下為各類蔬果的清洗方法與技巧比較，幫助你吃得安心又健康。

1. 葉菜類(如菠菜、小棠菜、椰菜)

此類蔬菜的葉柄基部最容易藏污納垢。