全面支援 中年晚期癌患

不幸患上晚期癌症，政府及社福機構有不同形式的支援，例如送飯、院舍暫託服務等；惟中年患者並非援助之列，難以尋求幫助。香港防癌會針對這個支援真空，特設「賽馬會年輕及中年患者晚晴支援計劃」，以同一個案經理跟進、涵蓋身心社靈的方式，幫助這批患者。 香港防癌會社會及心理服務部經理、註冊社工吳宇峰表示，中年晚期癌症患者就好像一群被排除在外或被遺忘的病人，「他們很可能上有高堂，下有子女，同時是家庭經濟支柱。但當患者進入病情晚期，他們可能無法工作，若惡化到不能自理，照顧者也可能需要辭掉工作照顧患者，整個家庭就會面對很大困難。」

終得到支援 年輕晚期肺癌患者Yoko，於2022年確診，並已轉移到腦部2個位置，曾接受手術及電療處理腦部腫瘤，同時施以標靶治療。惟腦部的治療帶來腦水腫、一邊身癱瘓等後遺症，「初時父母幫忙照顧自己的起居飲食，但他們也年紀大，亦有長期病患，現時努力嘗試自理。」 Yoko曾主動致電申請院舍及向多間機構求助，但因年紀關係未獲接納，令她感到氣餒，「疾病是沒有分年紀的。」後來醫生轉介Yoko到香港防癌會，她終於感受到被理解。吳宇峰坦言，政府針對中年患者的恆常服務較少，「我們提供了物理治療師上門做肌肉訓練，也邀請了職業治療師作出家居評估，及申請安裝扶手。又知道Yoko需要頻繁覆診，我們提供了輪椅的士資助，讓她外出比較輕鬆；同時努力連繫不同社福機構尋找合適的支援。」

上門服務至關重要 香港防癌會社會及心理服務部註冊護士鄺萃玲表示，「當去探訪患者時，我們會邀請健康服務助理同行，他會為患者量度維生指數、評估心理方面症狀、並評估家居環境是否安全。」物理治療師會教導照顧者幫助患者由床轉到輪椅等轉換姿勢的技巧，以及安全事項。護士則指導臥床患者一些轉身技巧，以及照顧者餵食上要留意的地方。「上門服務至關重要，因為服務主要是照顧60歲以下較體弱患者，他們活動能力較弱，如沒有上門服務，就可能會失去了得到支援的機會。」