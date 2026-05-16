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健康
出版：2026-May-16 13:30
更新：2026-May-16 13:30

私家急症室收費2026｜公院加價後輪候時間仍長 一文睇清港島私家醫院急症室收費

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私家急症室收費2026｜公院加價後輪候時間仍長 一文睇清私家醫院急症室收費

私家急症室收費2026｜公院加價後輪候時間仍長 一文睇清私家醫院急症室收費

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醫管局於今年11日起實施公營醫療收費改革，急症室費用由每次診症180元大幅加至400元，但輪候時間仍未有改善，下文為大家整合港島各大私家醫院的急症室收費。

私家急症室(港島區)｜嘉諾撒醫院 24小時門診服務

地址：香港舊山頂道一號 電話：(852) 2522 2181

日期

收費

星期一至五

(08:00-17:59) $388

(17:59-11:59) $500

(00:00-07:59) $800

星期六

(08:00-12:59) $388

(13:00-11:59) $500

(00:00-07:59) $800

星期日及公眾假期

(08:00-11:59) $500

(00:00-07:59) $800

私家急症室(港島區)｜港怡醫院 24小時門診及急症室服務

地址：香港黃竹坑南風徑 1 電話：(852) 3153 9000

日期

收費

星期一至五

(09:00-19:59) $420

(20:00-23:59) $600

(23:59-08:59) $1,000

星期六

(09:00-12:59) $420

(13:00-23:59) $600

(00:00-08:59) $1,000

星期日及公眾假期

(不適用連續2日或以上公眾假期)

(09:00-19:59) $600

(20:00-08:59) $1,000

私家急症室(港島區)｜養和醫院 24小時門診服務

地址：香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下 電話：(852)2835 8600

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日期

收費

星期一至五

(08:00-09:00) $500

(09:00-19:00) $400

(19:00-00:00) $500

(00:00-08:00) $700

星期六

(08:00-09:00) $500

(09:00-13:00) $400

(13:00-00:00) $500

(00:00-08:00) $700

星期日及公眾假期

(08:00-00:00) $500

(00:00-08:00) $700

急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖）

私家急症室(港島區)｜明德國際醫院 24小時門診服務

地址：香港山頂加列山道41 電話：(852) 2849 0111

日期

收費

星期一至六

(08:00-20:00) $590

(20:00-00:00) $900

(00:00-08:00) $1,000

星期日及公眾假期

(08:00-20:00) $800

(20:00-00:00) $900

(00:00-08:00) $1,000

私家急症室(港島區)｜聖保祿醫院 二十四小時門診部

地址：銅鑼灣東院道2 電話：(852) 2890 6008

日期

收費

星期一至六

(08:00-19:59) $280

(20:00-07:59) $430

星期日及公眾假期

(08:00-19:59) $350

(20:00-07:59) $470

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私家急症室(港島區)｜香港港安醫院 - 司徒拔道 24/7急診服務

地址：香港司徒拔道四十號 電話：(852) 3651 8888

項目

收費

急症科 / 危重病學

(初次診症) $1,200

(覆診) $800

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