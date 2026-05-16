私家急症室收費2026｜公院加價後輪候時間仍長 一文睇清港島私家醫院急症室收費

醫管局於今年1月1日起實施公營醫療收費改革，急症室費用由每次診症180元大幅加至400元，但輪候時間仍未有改善，下文為大家整合港島各大私家醫院的急症室收費。
私家急症室(港島區)｜嘉諾撒醫院 24小時門診服務
地址：香港舊山頂道一號 電話：(852) 2522 2181
日期
收費
星期一至五
(08:00-17:59) $388
(17:59-11:59) $500
(00:00-07:59) $800
星期六
(08:00-12:59) $388
(13:00-11:59) $500
(00:00-07:59) $800
星期日及公眾假期
(08:00-11:59) $500
(00:00-07:59) $800
私家急症室(港島區)｜港怡醫院 24小時門診及急症室服務
地址：香港黃竹坑南風徑 1 號 電話：(852) 3153 9000
日期
收費
星期一至五
(09:00-19:59) $420
(20:00-23:59) $600
(23:59-08:59) $1,000
星期六
(09:00-12:59) $420
(13:00-23:59) $600
(00:00-08:59) $1,000
星期日及公眾假期
(不適用連續2日或以上公眾假期)
(09:00-19:59) $600
(20:00-08:59) $1,000
私家急症室(港島區)｜養和醫院 24小時門診服務
地址：香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下 電話：(852)2835 8600
日期
收費
星期一至五
(08:00-09:00) $500
(09:00-19:00) $400
(19:00-00:00) $500
(00:00-08:00) $700
星期六
(08:00-09:00) $500
(09:00-13:00) $400
(13:00-00:00) $500
(00:00-08:00) $700
星期日及公眾假期
(08:00-00:00) $500
(00:00-08:00) $700
私家急症室(港島區)｜明德國際醫院 24小時門診服務
地址：香港山頂加列山道41號 電話：(852) 2849 0111
日期
收費
星期一至六
(08:00-20:00) $590
(20:00-00:00) $900
(00:00-08:00) $1,000
星期日及公眾假期
(08:00-20:00) $800
(20:00-00:00) $900
(00:00-08:00) $1,000
私家急症室(港島區)｜聖保祿醫院 二十四小時門診部
地址：銅鑼灣東院道2號 電話：(852) 2890 6008
日期
收費
星期一至六
(08:00-19:59) $280
(20:00-07:59) $430
星期日及公眾假期
(08:00-19:59) $350
(20:00-07:59) $470
私家急症室(港島區)｜香港港安醫院 - 司徒拔道 24/7急診服務
地址：香港司徒拔道四十號 電話：(852) 3651 8888
項目
收費
急症科 / 危重病學
(初次診症) $1,200
(覆診) $800