女性下腹痛勿忽視！骨盆腔發炎可影響生育 性伴侶要同步治療

女性下腹痛背後原因多元，骨盆腔發炎也是其中之一。不過，中山醫院婦產科郭安妮醫生指出，由於盲腸炎、宮外孕、卵巢扭轉等嚴重情況也會在下腹區域出現相似的疼痛症狀，患者難以自行分辨，建議有不適症狀都應及時就醫。臨床上也觀察到，有患者已多次治療仍反覆出現骨盆腔發炎，才發現先生也有泌尿道感染的問題，因此性伴侶一起配合接受檢查和治療，也有助減少反覆感染的可能。

女性下腹痛可大可小 可能是骨盆腔發炎或嚴重急症 骨盆腔發炎屬於「上行性感染」，病菌通常由陰道或子宮頸，往上擴散至子宮、卵巢、輸卵管及骨盆腔，進而引發發炎反應。郭安妮醫生說明，骨盆腔發炎常見症狀包括下腹疼痛、陰道分泌物增加等，嚴重時可能出現發燒等全身性反應，而疼痛的表現可能因人而異，部分情況會延伸至腰背或合併腸胃不適。 下腹疼痛問題可大可小，郭安妮醫生表示，由於下腹部同時包含多種器官系統，下腹疼痛也可能是腸胃脹氣、腸燥症等，另外宮外孕、卵巢囊腫破裂、卵巢扭轉、盲腸炎等急症也會呈現類似的腹痛表現，卻可能需要緊急手術處置；但患者一般較難區分疼痛背後的具體原因，因此若不適感持續，尤其是痛到冒冷汗、呼吸不順等無法忍受的程度，都建議應立即就醫，由醫生協助判斷。

骨盆腔發炎慎防併發症 2 原因恐致不孕 郭安妮醫生指出，若診斷為骨盆腔發炎，通常會使用藥物治療，已出現發燒但未妥善控制，可能進一步進展為腹膜炎或敗血症等嚴重併發症。長期反覆發炎也會造成器官組織黏連，尤其若兩條輸卵管都嚴重受損，可能降低自然受孕的機會，有生育規劃者或需尋求試管嬰兒等人工生殖技術的幫助。 她也引述臨床統計指出，隨著骨盆腔發炎次數的增加，患者不孕的比例也將提高。此外，骨盆腔發炎也是子宮外孕的原因之一。若是子宮內膜反覆發炎，可能使得胚胎無法順利著床、影響受孕機會，也會增加子宮外孕風險。

陰道炎積極治療防病菌「往上跑」 反覆感染可能與性伴侶有關 預防方面，郭安妮醫生建議，女性朋友平常作息應規律、攝取均衡營養，維持較佳的健康狀況也能降低感染風險，也要保持良好的衛生習慣，並在性行為過程中全程使用安全套；若已診斷有陰道發炎等下生殖道的感染也應積極治療，以避免病菌「往上跑」引發骨盆腔發炎。 郭安妮醫生也分享，她就曾遇過有患者經治療後，沒多久又再度發炎，後來才發現是先生的泌尿道系統也有感染情形，病菌經由性行為反覆感染。因此，女性若檢出有衣原體或淋病雙球菌等性傳染病原體，臨床上通常會建議性伴侶一併接受檢查與治療，避免在治療後再次互相感染，陷入惡性循環。治療期間雙方應暫時「關機」，由醫生評估確認狀況穩定後再逐步恢復性生活。