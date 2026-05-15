枕頭發黃｜發黃枕頭＝塵蟎天堂 晚晚狂吸塵蟎排泄物 恐致流鼻水眼痕 醫生揭4招改善環境風險

每天最貼身接觸肌膚的寢具竟有可能是致病的原因？有醫生指出，其實寢具中除了要勤換床單，枕頭枕芯的清潔也相當緊要。若枕頭發黃不及時更換有可能已經變成「塵蟎天堂」，每晚入睡都像吸入大量塵蟎排泄物，導致出現流鼻水或眼痕等症狀，醫生指出，有4大方法有助改善環境風險。

枕頭發黃｜發黃枕頭＝塵蟎天堂

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些患者表示自己有定期換洗床單，所以一定很整潔，但其實真正骯髒的，往往不是你每周清洗的枕套，而是藏在裡頭那顆從未清潔過的枕芯。許多人只換枕套，卻忽略枕芯早已泛黃、吸滿油脂、藏污納垢。問題在於你的頭，每天都在「餵養」它。人體每晚自然脫落：

約0.7至2公克的皮屑

70至100根頭髮

大量的皮脂與汗水

枕頭發黃｜ 晚晚狂吸塵蟎排泄物 恐致流鼻水眼痕

當睡覺時，頭皮會不斷剝落老廢角質、分泌油脂，並排出汗水。所以，這些東西會直接滲入枕芯內部。而枕芯的材質通常是多孔且蓬鬆的結構，導致食物(皮屑)源源不絕、溫度宜人、濕度充足，絕對是塵蟎的「天堂」。所以每晚躺著的，其實是一個微生物與塵蟎共生的大型基地。而且每天吸進去的不是空氣，而是塵蟎的排泄物。塵蟎的糞便微粒，正是誘發過敏的元兇。它可能讓你出現：