白髮｜頻頻染黑遮白髮勁傷頭髮？熬夜熬得多都會生白髮！營養師教食5大營養素告別頻繁染髮

頭髮變白常常染髮又怕很傷頭髮？有營養師指出，其實白頭髮出現的原因不僅僅因為老化，有時壓力過大或熬夜也可能會令白髮增量。另外，其實當白頭髮出現時很多人會選擇染黑把白髮蓋掉，但如果多吃5種營養素就可以解決白髮困擾，不用頻繁地染髮。

白髮｜頻頻染黑遮白髮勁傷頭髮？ 營養師張語希在其facebook專頁上分享指，染髮雖然能快速遮蓋，但頻繁操作對髮質與頭皮的傷害卻不容忽視。事實上，白髮提早出現，不一定只跟年齡有關，現代人的壓力、熬夜習慣，以及隱藏的營養缺口，往往才是真正的推手。 白髮｜熬夜熬得多都會生白髮！ 營養師張語希解釋，白髮產生的3個主要機制： 黑色素細胞退化：毛囊中的黑色素生成工廠逐漸停擺，無法正常分泌色素。 氧化壓力過高：長期壓力、熬夜、吸煙會產生過多的過氧化氫(H₂O₂)，直接「漂白」了髮絲。 營養素不足：頭髮生長需要充足的原料，一旦缺乏，黑色素合成自然受阻。

白髮｜養髮必備的5大關鍵營養素 她表示，把以下食材融入日常三餐，有助於從內部支持頭髮健康： 1. 優質蛋白質 蛋白質是頭髮的主要結構成分。攝取不足會導致髮絲變細、乾燥脆弱。

推薦來源：雞蛋、雞肉、豆腐、毛豆 2.維他命B群 參與黑色素合成的多個步驟，是不可或缺的輔助因子。

推薦來源：蜆、豬肝、全穀類、深綠色蔬菜 3.銅(Cu) 黑色素合成的關鍵「催化劑」，能活化相關酵素。

推薦來源：可可粉、腰果、核桃、蠔 4.鋅(Zn) 協助蛋白質合成，有助於毛囊細胞的修復與再生。

推薦來源：南瓜子、生蠔、牛肉

5.抗氧化劑 清除自由基，保護黑色素細胞免受氧化傷害。

推薦來源：藍莓(花青素)、紅椒(維他命C)、黑芝麻(維他命E)

白髮｜3招養髮習慣 張語希表示，除了飲食，下列生活調整也能為養髮加分： 充足睡眠：褪黑激素有助於對抗氧化壓力，並修護毛囊組織。 頭皮按摩：每天早晚用指腹輕柔按摩頭皮3分鐘，促進血液循環，幫助營養送達髮根。 壓力管理：長期高壓是白髮年輕化的主要誘因之一，務必給自己留出放鬆的時間。 她提醒，營養補充雖然重要，但仍需了解個人狀況。若白髮主要來自強烈的遺傳因素(如家族性少年白)，或已經屬於自然老化階段，單靠飲食調整的效果可能有限。這份營養清單最適合的對象是：因壓力、熬夜、營養不均而提早出現白髮的族群，幫助你守住黑色素細胞的最後防線。