慎選寵物食品 免人寵交叉感染

不少人養寵物，其食物健康不容忽視，一但寵物或人類食品現沙門氏菌，或造成人寵交叉感染。資深急症獸醫楊鎮宇提醒，預備寵物食品時應避免將自身的健康飲食習慣延伸至牠們身上，以免引起食物安全或健康風險，建議選擇糧食前應諮詢獸醫意見。 沙門氏菌常致食物中毒 沙門氏菌是常見寄生在動物和人類腸道的細菌性病原，其中約2千種可以引起食物中毒，高危食物包括肉類、奶類及雞蛋等；除由受污染的食物感染，也可經帶菌動物傳到人體。動物可因環境污染及不潔食物感染不同細菌、病毒，楊鎮宇指，過去消委會曾於本港寵物食品樣本中驗出沙門氏菌，在人寵互動時可能出現交叉感染，產生健康問題。

選擇寵物食物3要點 楊鎮宇提到，選擇適合的寵物食品時，應注意以下幾點。 一)避免生肉糧：避免生肉或未經高溫殺菌的寵物食品，近年有寵主認為生食較適合寵物，指其營養完整，惟現代生食多只是部分生肉或單一器官，未必營養均衡；加上這類食品欠缺高溫殺菌處理步驟，可留有沙門氏菌，常有寵物因進食用生肉而出現腸胃不適、嘔吐、腹瀉，甚至感染寄生蟲等。 二)避免買水貨：網上可輕易買到水貨寵物食品，由於監管及追溯不足，或是劣質假貨等，同時運輸及儲存過程或缺乏溫度控制，都會增加食物變質的風險。

三) 避免無穀物配方：切勿誤信坊間所謂對寵物健康的飲食。楊鎮宇指，寵物應食用完整均衡的寵物專屬糧食，過去曾有寵主認為貓狗的主食應為無穀物配方，惟調查發現這可能影響犬隻心臟健康。楊強調，目前沒有證據顯示一般寵物需要刻意避開穀物，除非證實過敏，否則穀物可提供纖維、維他命及礦物質，是均衡飲食的一部分。

勿盲從人類健康飲食 楊鎮宇提到，不少人會將人類的健康飲食應用在寵物身上，如每天飲檸檬汁橄欖油，及餵貓飲植物奶等，「此舉未必適合，橄欖油非寵物理想的脂肪來源，一般市售的寵物糧已提供關鍵脂肪，額外添加油脂反可能打亂原本的均衡營養比例，另外檸檬對貓狗具潛在毒性，可引發胃部不適、腹瀉等。成年寵物並不須飲奶，飼主只要提供完整均衡的糧食及充足清水，已可滿足寵物日常營養需求。」 時刻保持衛生 腸胃肝臟科專科醫生吳昊稱，除寵物外，我們也要時刻保持個人、食物及環境衛生，確保食物安全及妥善處理食物，以免食物中毒甚至人寵交叉感染，出現不適時應盡快求醫。