長期久咳虛喘 腰膝酸痛？ 野生冬蟲夏草治標治本 認準權威6大保證

長期久咳未斷、成日覺得虛喘氣短乏力？甚至開始腰膝酸痛，感覺精神大不如前？不少人以為只是一時疲勞，休息下就算，但情況卻反覆出現。從中醫角度看，以上兩大問題均與體虛有關，根據中醫記載「肺主呼吸，腎主納氣」，一旦調理失衡，久咳虛喘之餘，亦容易拖到腰膝乏力、精神下降。單靠對症紓緩未必夠，更要由內調理，治標之餘亦要治本。 提起進補調養，野生冬蟲夏草一向深受港人喜愛，不過市面產品質素參差，產地、規格各有不同，若選錯來源，隨時「補極都無效」！要真正補得其所，關鍵在於有沒有清晰而可靠的品質保證。

「補不補」的關鍵在於 6 大保證 中醫講求「藥材貴精不貴多」，滋補效果好與否，關鍵在於品質是否穩定可靠。要揀到真正優質的冬蟲夏草，需要留意「6大保證」： 一、產地保證：高原環境決定蟲草質素 蟲草產地多，但並非所有地區都能孕育優質蟲草！一般而言，高海拔、氣候嚴寒且遠離污染的地區，才是理想產區。例如西藏那曲，長期低溫及漫長冬季令蟲草生長節奏放慢，有助完整吸收自然養分。 嚴寒氣候的試煉：西藏那曲處於平均海拔4,500米以上的青藏高原腹地，這裡擁有極低的氣溫與漫長的冬季。在長達大半年的冰封期內，幼蟲在凍土中休眠，嚴寒氣候反而延緩生長週期，令蟲草能有充足時間吸收大地精華。正因在極端環境下存活，其生命力與藥效活性，遠非低海拔產區可比。

純淨土質的滋養：同時，西藏那曲地區遠離工業文明，土地尚未受現代污染侵蝕，土壤富含多種稀有微量元素，為蝙蝠蛾幼蟲與蟲草真菌提供純淨生長基質。在這種天然循環下孕育的蟲草，重金屬含量更低，品質自然更有保障。 二、含量保證：有效成分有數據可依 坊間不少產品只提及「野生」或「高級」，但其實評估蟲草品質，應更著重客觀數據。根據《中國藥典》，腺苷含量是衡量冬蟲夏草純度與質素的重要指標之一。透過成分檢測，消費者可以不只靠外觀判斷，而是有科學依據作比較。

三、規管保證：是否註冊中成藥很關鍵 市面產品種類繁多，但並非全部都受同等監管。屬於「註冊中成藥」的產品，必須符合既定生產標準，由廠房設計到標籤說明均受監察，相對而言可信性與安全性更高。 四、檢測保證：全面檢測先安心長期服用 冬蟲夏草屬天然藥材，來源環境不同，有機會涉及重金屬或雜質問題。因此，是否具備完整檢測機制非常重要，包括：重金屬檢測、農藥殘留、微生物測試等，以確保冬蟲夏草純度不受雜質污染。 五、採購保證：經驗仍然不可取代

雖然科技進步，但蟲草這類天然藥材，仍然十分依賴人手經驗。有經驗的採購專家，能從蟲體比例、完整度、色澤與質感，來判斷質素高低，確保來源穩定。真正優質的蟲草具備清晰可辨的特徵，包括粗肥均稱、質地透亮油潤。其表面呈健康黃棕色，色澤一致，蟲體環紋分明。 六、信譽保證：品牌就是最後一道把關 當市場選擇眾多、資訊混亂時，品牌信譽往往成為最後關鍵。能夠多年獲消費者認可的品牌，通常代表其品質控制與專業程度已經經過時間驗證。

位元堂珍品冬蟲夏草 堅持香港製造 由源頭到品質 全面實踐 6 大保證

在眾多品牌之中，擁有過百年歷史的位元堂，一直以嚴謹品質管理見稱。其中皇牌產品「珍品冬蟲夏草」，堅持香港製造，更以「六大保證」作為核心標準，將每一環節系統化把關，確保每一粒都達到「優質冬蟲夏草」的標準。

✅產地保證：「珍品冬蟲夏草」堅持選用100%西藏那曲直送野生冬蟲夏草，源頭純正，並絕不摻雜其他產地蟲草。

✅含量保證：「珍品冬蟲夏草」天然腺苷含量¹榮獲全港No.1²，以頂尖數據定義真材實料。

（三）規管保證：「珍品冬蟲夏草」屬註冊中成藥，受香港中醫藥機構監管。從廠房的 GMP 認證，到包裝上的註冊編號，每一處細節都經過官方審核。

✅規管保證：「珍品冬蟲夏草」屬註冊中成藥，受香港中醫藥機構監管。從廠房的 GMP 認證，到包裝上的註冊編號，每一處細節都經過官方審核。

✅檢測保證：產品經8大範疇4、逾700項檢測4

✅採購保證：由擁有20年以上經驗專家團隊，嚴格把關來源，嚴選鑑定「極品」原材料，確保絕不混雜其他產地蟲草，從外觀到血統均維持純正標準。

✅信譽保證：堅持香港製造，被認可為No.1藥材質素品牌³，多年來深受港人信賴。 【新會員尊享：開啟您的健康升級之旅】 如果您目前正服用其他品牌的蟲草產品，卻渴望更上一層樓，體驗西藏那曲直送的純粹力量，位元堂現正推出「健康升級．蟲草轉會」尊享禮遇： 🎁尊屬轉會禮遇： 即日起至31/5，新會員親臨位元堂香港全線分店，即可享用以下多盒價優惠： 珍品冬蟲夏草 24 粒裝 買4盒 平均$1,280/盒 買8盒 平均$1,100/盒 買17盒 平均$999/盒 健康不能妥協，選擇更卓越的保證。位元堂珍品冬蟲夏草，以六大保證為您築起健康長城。現在就親臨門市，體驗源自西藏那曲的養生奇蹟，完成您的健康升級！