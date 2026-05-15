濕疹發作難斷尾？皮膚科醫生拆解鱷魚油修復威力 100%澳洲鱷魚油成份 重建皮膚屏障

香港氣候潮濕多變，濕疹已成為不少人的長期困擾。據統計，本港每5人就有 1 人曾患濕疹，全港患者估計高達150萬名。特別是免疫系統尚未完全發展的 嬰幼兒，對環境中的過敏原反應強烈，幼兒發病率極高，小學學童的發病率甚 至高達四成。看著孩子皮膚紅腫、抓癢至流血，甚至因痕癢而無法入眠，不少 家長都感到揪心，卻又擔心長期使用類固醇帶來的副作用。

面對反覆發作的濕疹，皮膚科醫生黃晨昊指出，修復皮膚屏障是改善問題的關 鍵。近年市場上雖然流行標榜天然的植物油配方，主打「細菌管理」抑制毒素 以紓緩炎症，但黃醫生更推薦使用天然鱷魚油。原因在於鱷魚油中蘊含的脂肪 酸與人體皮脂最為接近，具有極高的親膚性與滲透力。相比之下，植物油如椰 子油等的分子較大，吸收力及修復能力往往不及動物油脂。

正品鱷膚油被譽為「液態黃金」，其獨特之處在於含有強大的Omega-7再生因 子。這種成分賦予了極佳的黏膜修復與再生力，能從根源修復破損及增厚的皮 損組織，這正是鱷魚即便在野外打鬥受傷也能迅速自我癒合的奧秘所在。

拒絕防腐劑及化學物 100%澳洲純油達至「0風險」

反觀市場上部分植物油濕疹膏，為了維持穩定性，常加入苯氧乙醇等防腐劑或 乙基己基甘油等添加物，對於皮膚受損嚴重的患者，這些成份反而可能構成刺 激，引發過敏反應。黃晨昊醫生推薦使用「正品鱷膚油」，萃取自受澳洲政府管 制的灣鱷，成份為100%純澳洲鱷魚油，絕無添加類固醇、防腐劑或任何化學添 加劑。對於怕小朋友身體吸收太多添加劑的家長來說，具備「最乾淨成份表」 才是真正「0 風險」的選擇 。