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健康
出版：2026-May-17 17:30
更新：2026-May-18 13:30

女性氣血不足｜中醫教5個特徵分氣虛定血虛 中3項要盡早求醫調理

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女性氣血不足｜中醫教5個特徵分氣虛定血虛 中3項要盡早求醫調理

女性氣血不足｜中醫教5個特徵分氣虛定血虛 中3項要盡早求醫調理

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女性易有氣血虛弱問題，這與她們的生理構造有關，加上現代女性生活壓力大，常有睡眠不足、飲食不節等情況，都會導致症狀加劇，變得又虛又虧。有中醫建議，只要用「五大面向」進行自我檢測，就可以了解屬於氣、血，還是均虛。

女性氣血不足｜辨認氣血虛弱特徵一：臉色

氣虛：臉色偏白或萎黃、沒有光澤、講話有氣無力

血虛：嘴唇、眼瞼內側偏淡白、臉色蠟黃乾燥

對照：健康氣血充足的臉色應該是紅潤有光、嘴唇自然帶粉

女性氣血不足｜辨認氣血虛弱特徵二：手腳末梢

氣虛：手腳容易冰冷、一吹冷氣就手腳發白

血虛：四肢麻木、偶爾有抽筋感、指甲顏色淡白無華

對照：氣血足的人手腳溫熱、指甲帶有自然的粉紅光澤

女性氣血不足｜辨認氣血虛弱特徵三：月經

氣虛：月經量多、周期不穩定、經血顏色偏淡

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血虛：月經量少甚至拖很久才來、顏色偏暗或淡、經後特別疲倦

對照：氣血充足時月經週期規律、量適中、顏色正紅

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女性氣血不足｜辨認氣血虛弱特徵四：睡眠與精神

氣虛：整天昏沉想睡、睡完還是累、一動就喘或容易出汗

血虛：入睡困難、多夢易醒、心悸偶發、焦慮感莫名出現

對照：氣血足的人睡醒精神飽滿、白天不會莫名疲憊

女性氣血不足｜辨認氣血虛弱特徵五：頭髮與皮膚

氣虛：頭髮容易油、毛孔粗大、皮膚暗沉無光

血虛：頭髮大量乾燥掉落、皮膚乾到容易脫屑、眼睛容易乾澀

對照：氣血充足時頭髮有光澤、皮膚水潤有彈性

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