水腫｜瞓醒發現塊面「豬頭」咁腫？只因飲水太多？營養師揭6款健康飲料恐愈喝愈腫

解喝不用水恐水腫纏身。有營養師指出，很多人會以為自己喝水喝得太多會導致睡醒後臉部浮腫，但其實主因與喝水無關，而關鍵是在於有6款常見的健康飲料，導致愈喝愈腫及體重增加。

水腫｜瞓醒發現塊面「豬頭」咁腫？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，每天在補充水分，但很多人其實補錯了，導致代謝變差、體重增加、甚至身體浮腫，問題很可能就出在你選擇的飲料上。若發現照鏡子覺得自己看起來泡泡的、腫腫的，原因常常不是水喝太多，而是以下原因： 口味太重，鈉攝取過量

長時間坐著，活動量不足

水分滯留在組織間排不出去

水腫｜營養師揭6款健康飲料恐愈喝愈腫 真正消水腫的解決方法不是減少喝水，而是喝對水，即是純淨的水。充足的水分能促進身體循環，幫助排出多餘的鹽分與廢物，反而能讓你慢慢擺脫水腫感。以下6種飲品，外表看似健康，實際上可能是糖分與熱量的陷阱： 現打果汁：許多店家為了口感會另外加糖或糖漿，加上水果本身的果糖，一杯喝下來糖量常常爆表。 蜂蜜檸檬：為了壓過檸檬的酸味，通常會加大量糖或蜂蜜，一杯下肚，糖分並不低。 加糖乳酪飲料：雖然有益生菌，但額外添加的糖不少，小小一瓶熱量就很高。 甜豆漿：豆漿本來是優質蛋白的來源，一旦加糖，就變成了含糖飲料。 運動飲料：只有在大太陽下長時間運動、大量流汗時才需要補充。一般人久坐喝運動飲料，等於在喝糖水，容易堆積熱量。 水果茶：市售水果茶多半是用糖漿和茶調出來的，真正的水果很少，維他命有限，糖卻一點也不少。

營養師高敏敏比較，水與含糖飲料的差別就在： 清水：沒有熱量、不會讓血糖起伏、還能幫助身體代謝。

含糖飲料：一杯可能就帶入數百大卡，讓血糖快速飆升，並促使身體儲存脂肪。