港女易宮寒 暖宮要內外兼治

大部分女士也有宮寒問題，不只影響受孕，也會增加患上婦科疾病的機會。註冊中醫師趙仕祥指，宮寒主要是與現代人的生活習慣有關，如長時間在冷氣房、食生冷食物，衣裝單薄等。要暖宮必須由生活習慣著手，單靠坊間的暖宮療程可能只有短暫成效，治標不治本。 逾七成女性宮寒 趙仕祥表示，臨床上有七成以上的女性有不同程度的宮寒，主因是現代人的生活狀態及習慣，包括長期待在冷氣房、習慣穿露臍裝、低腰褲等，都會導致子宮受寒；另外工作或生活壓力大時也會損耗陽氣，導致手腳冰冷、遲經、經血色暗帶血塊、小腹冷痛、得熱則減等。不過港人愛旅行，如在旅行期間偶爾進食生冷、寒涼之品則無大礙。

經常怕冷、腰膝痠冷，月經來時小腹涼痛、熱敷舒服，經血暗紫有血塊，舌苔白滑，就很大機會是宮寒。不過建議出現以上症狀時，應請中醫師望聞問切，透過脈象和舌診確認。 如有宮寒問題但一直未有處理，就會導致子宮氣血凝滯，首先當然會有經痛問題，甚至比以往更嚴重，也可引致月經紊亂甚至影響受孕。趙仕祥解釋，胎兒需要溫暖環境生長和接收營養，寒冷子宮難以著床及養胎，增加不孕或流產風險，長遠亦可誘發子宮肌瘤、卵巢囊腫等婦科疾病。

忌生冷寒涼之品 女性平日應少食生冷或冰凍食物，不過也非一刀切，間中如因天氣太熱而無法忍口，只要多吃生薑、肉桂、羊肉等也可溫陽散寒。此外，生活上要注意腹部和腰背保暖，建議可用暖水袋熱敷；晚飯後可多散步促進氣血運行，避免久坐冷氣房，再配合艾葉泡腳，症狀多獲明顯改善。 單靠暖宮不治本 坊間有不少暖宮療程，趙仕祥解釋，其原理主要是利用熱力及藥效滲透腹部，溫通子宮經絡，驅散寒凝血瘀；也有部分療程加入艾草、生薑等溫性中藥提取物，以類似「溫灸」的概念，短暫改善局部循環。趙仕祥提醒，單靠外治易復發，要治本還須配合內在調理，內服溫通經絡的湯藥，才可標本兼治。

惟如體質偏熱(症見經常口乾舌燥、生痤瘡、便秘、月經量多鮮紅)，暖宮等於火上加油，或致月經提前、血崩或失眠，建議進行任何療程前，必先辨清體質。宮寒人士盡量忌食西瓜、雪梨、綠茶及凍品等寒涼之品，以免症狀加劇。 ............ 推薦食療 ①紅棗生薑紅糖茶：5至8粒紅棗、3片生薑及1匙紅糖焗水，經前經期每日一杯。 ②當歸生薑羊肉湯：羊肉一斤、當歸3至5錢、生薑2至3両、水及適量米酒。夏天每周一次，冬天可多吃。