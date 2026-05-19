【氣管過敏】轉季久咳、夜咳難斷尾？ 大學科研實證：鱷魚肉具「抗組織胺」功效 止咳平喘護肺！

香港居住環境高密度且氣候潮濕，加上嚴重的空氣污染問題，氣管敏感已成為極其普遍的「都市通病」。日咳夜咳不僅令喉嚨難受，在公眾場合咳嗽 情況 更會引人側目，嚴重困擾日常生活。坊間一直流傳「食鱷魚肉可改善喘咳久咳」，古籍《本草綱目》也有記載：鱷魚肉至補益、主治呼吸。但這「偏方」是否真正有效？其實本港大學早已有研究實證，下文就讓我們一同拆解這個迷思！ 本地大學科研實證 具抗組織胺功效 為了引證傳統智慧，本港大學聯同正品藥業進行了嚴謹測試，研究證實「正品鱷肺補」所含成分擁有等同於抗組織胺的功效，有效抑制致敏原引起的組織胺釋放，從根源紓緩呼吸道過敏反應及各種咳喘不適。

鱷魚肉含豐富物質可修復上呼吸道組織

其實鱷魚肉含有豐富的Omega脂肪酸，鱷魚多醣及鱷魚膠原蛋白，對於肺部健康、上呼吸道免疫力和改善咳喘症狀等至關重要。

鱷魚肉含有Omega-3、Omega-6及Omega-9, 而《美國呼吸和重症監護醫學雜志》指出，Omega脂肪酸有助維護細胞膜完整性，有效快速修復氣管因咳症構成的微小損傷，並保護呼吸道黏膜免受環境刺激，對維持肺部健康，減低咳喘發作，改善慢性肺部問題有重大幫助。 而鱷魚多醣則是鱷魚獨特的活性成分，而這獨特成分亦是爲何坊間認爲鱷魚肉「平喘止咳」的核心原因。鱷魚多醣能夠促進免疫細胞活性，為上呼吸道形成保護膜，可以減少細菌及病毒侵入，並有效抵抗過敏，增強免疫力，從而穩定肺部及上呼吸道健康，減少咳喘情況。

此外，鱷魚肉亦富含膠原蛋白，尤其I型和III型膠原，有助增強氣管彈性，暢通呼吸道並輔助平喘，是長期咳嗽、氣管不適人士的恩物。 100%澳洲灣鱷 嚴選複方加強效用 現時購買鱷魚肉雖然方便，但坊間質素參差，甚至常有以蛇肉或巨蜥肉冒充的情況。為確保品質，「正品鱷肺補」嚴選受當地政府嚴格監管的100%澳洲限產 Darwin灣鱷，確保生長於無污染水質。 除了優質鱷魚肉，配方更加入蟲草 CS-4 以加強滋肺護肝及平喘效果，並添加槲皮素與鳳梨酵素，有效化解痰液並對抗過敏。由於成分天然無藥性，且於紐西蘭製造，安全可靠的特性讓嬰幼兒或長者均可放心服用。

用家實證告別夜咳 睡眠質素大提升

不少用家服用後均有正面反饋，媽媽用家 Christy 也分享，其子女經常交叉感染導致咳嗽難癒，服用後呼吸變得順暢，免疫力亦明顯增強。

另一位家長 NicNic 則表示，女兒自幼氣管較弱，感冒後常持續咳嗽，堅持服用後咳喘症狀減少，現在說話或跑跳運動都無問題，成功守護上呼吸道健康。

退休人士Pekky指出確診後氣管變得敏感，轉季時常於半夜咳醒，服用一星期後已能感受咳症紓緩，重拾「一覺瞓天光」的優質睡眠。 正品鱷肺補改善各類咳嗽 守護上呼吸道健康 • 改善久咳 • 紓緩氣喘氣促 • 順暢呼吸 • 強韌氣管 • 補益肺氣 • 減輕鼻敏症狀