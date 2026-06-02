賽馬會癌症康復者關護計劃 賦能康復 活出美好

對於癌症康復者而言，完成癌症治療，並不代表康復過程已經結束。離開醫院之後，身心仍面對不同問題，如對復發的憂慮、對身體狀況的敏感，以及對未來生活的不確定，都可能持續帶來壓力。因此，治療後的持續支援，對癌症康復者而言十分重要。

雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會與四間慈善機構展開「賽馬會癌症康復者關護計劃」，是一項為期三年的癌症康復者支援服務，獲香港賽馬會慈善信託基金撥款資助、香港大學賽馬會癌症綜合關護中心統籌，為癌症康復者提供免費的全方位身心健康管理，旨在全面支援康復者的康復需要，並協助減低復發風險。