賽馬會癌症康復者關護計劃 賦能康復 活出美好

對於癌症康復者而言，完成癌症治療，並不代表康復過程已經結束。離開醫院之後，身心仍面對不同問題，如對復發的憂慮、對身體狀況的敏感，以及對未來生活的不確定，都可能持續帶來壓力。因此，治療後的持續支援，對癌症康復者而言十分重要。
雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會與四間慈善機構展開「賽馬會癌症康復者關護計劃」，是一項為期三年的癌症康復者支援服務，獲香港賽馬會慈善信託基金撥款資助、香港大學賽馬會癌症綜合關護中心統籌，為癌症康復者提供免費的全方位身心健康管理，旨在全面支援康復者的康復需要，並協助減低復發風險。
計劃由註冊護士、註冊社工、運動教練及註冊營養師組成團隊，從跨專業角度分析康復者的需要，提供個人化的整合式支援服務，以舒緩治療後可能出現的副作用，並協助康復者建立健康管理能力，逐步重拾日常生活節奏與自我照顧能力。
除了跟進個案，計劃亦提供健康資訊、專業評估、健康講座及工作坊，讓康復者在知識、技巧與情緒層面均有所獲益。服務對象為過去三年內完成主要療程，如手術、化療或電療的成年康復者（診斷為0-3期及非轉移性癌症），費用全免。如欲了解詳情，請瀏覽網頁：www.nethersole.org.hk/zh/csp-zh/
癌症康復從來不是一個人的事。當醫療、社區與慈善項目的資源能夠有效連結，康復者可在更完整的支援下，重建身心平衡，逐步回歸日常生活。計劃所展現的，不單是服務，更是一份陪伴康復者重拾信心，持續同行走過康復之路的承諾。