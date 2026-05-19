伊波拉病毒香港｜非洲爆伊波拉疫情 一文睇清伊波拉病毒+注意事項

非洲伊波拉疫情病例增至最少258宗，香港政府同日宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別。截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉病確診個案。

伊波拉病毒香港｜是次爆發的屬於甚麼病毒？

根據世衛通報，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。

伊波拉病毒香港｜伊波拉病毒的潛伏期及症狀

伊波拉病毒的潛伏期為2至21天。病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。