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健康
出版：2026-May-19 15:30
更新：2026-May-19 15:30

伊波拉病毒香港｜非洲爆伊波拉疫情 一文睇清伊波拉病毒+注意事項

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伊波拉病毒香港｜非洲爆伊波拉疫情 一文睇清伊波拉病毒+注意事項

伊波拉病毒香港｜非洲爆伊波拉疫情 一文睇清伊波拉病毒+注意事項

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非洲伊波拉疫情病例增至最少258宗，香港政府同日宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別。截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉病確診個案。

伊波拉病毒香港｜是次爆發的屬於甚麼病毒？

根據世衛通報，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。

伊波拉病毒香港｜伊波拉病毒的潛伏期及症狀

伊波拉病毒的潛伏期為221天。病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。

伊波拉病毒預防方法（衛生署） 伊波拉病毒預防方法（衛生署） 伊波拉病毒預防方法（衛生署）

伊波拉病毒香港｜伊波拉病毒如何傳播？

伊波拉病毒通過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而傳到人類。隨後通過人與人之間的傳播而在社區蔓延，傳播途徑包括直接接觸(通過破損皮膚或黏膜)感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。

伊波拉病毒香港｜如何預防伊波拉病毒？

  • 避免前往受影響地區

  • 注重個人和環境衞生

  • 避免密切接觸發燒人士或病人，並避免接觸患者的血液、體液和可能接觸過患者血液或體液的物品

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  • 避免接觸動物

  • 食物須徹底煮熟才可進食

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