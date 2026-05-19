嬲到頭痛、忙到胃痛？解構七情內傷 疏導情緒助身體回復平穩

你試過被人激嬲後，頭也會赤赤痛，又或想太多時胃會不舒服」，以為是心理因素所致？其實中西醫都認同情緒與身體之間存在密切且具體的生理連結，而中醫就更有七情內傷的理論，指出情緒過度或長期失衡，會直接影響臟腑氣血運行。

所謂「七情」是指的是喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，當這些情緒過於強烈、持續時間過長，或長期壓抑而未能調適時，便可能成為致病因素，而情緒與臟腑之間的對應關係可以「怒傷肝、思傷脾、憂悲傷肺、恐驚傷腎、喜傷心」來概括。

影響頭部及脾胃

在中醫角度，肝的主要功能在於調暢氣機，使全身氣血運行順暢。當情緒壓抑、憤怒未解時，容易形成肝氣鬱結，若情緒突然爆發，氣機急遽上逆，甚至化火，形成「肝氣上逆」或「肝火上炎」，當肝經經循行至頭部卻氣血逆亂，頭部便成為最容易出現症狀的部位。

至於思傷脾則因脾胃在負責消化吸收和能量轉化，需要氣機平穩順暢。當一個人長期處於思慮過度、操心不止的狀態下，氣機容易停滯於中焦，導致脾胃運化功能下降，形成所謂的脾胃氣滯，於是引起胃悶、胃脹、隱隱作痛、食慾不振，並伴隨疲倦、注意力不集中等症狀。