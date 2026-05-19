立夏後失眠、心煩變多？中醫師教「養心益陰」避炎夏陷阱

隨著廿四節氣邁入「立夏」，氣溫逐漸攀升，萬物進入生長旺季，仲夏時節正式揭開序幕。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區的中醫傷科主任謝明憲指出，隨著氣候轉濕熱，不少人最近開始出現心煩氣躁、睡不好、疲倦口渴等不適，他提醒，夏季在中醫理論中屬「心」，高溫容易使人體陽氣外浮、汗液大量流失，若又長時間待在冷氣房、頻繁飲用冰品，反而可能會出現俗稱「冷氣病」的不適症狀。建議透過安神、潤燥與正確的作息調整，才能避免高溫帶來的身心浮躁與心血管負擔。
夏季易心煩失眠 中醫籲「養心」先穩情緒
謝明憲主任表示，《黃帝內經》提到「夏氣通於心」，夏季養生重點在於「養心益陰」。由於「心主神明」，炎熱天氣容易讓情緒波動、心火偏旺，嚴重時甚至可能影響睡眠品質與心血管健康。因此，維持情緒平穩、避免大喜大怒，是夏季養生的重要原則。他建議民眾可利用中午11點到下午1點之間，小睡個15至30分鐘，幫助緩解疲勞與穩定精神狀態。
綠豆、冬瓜助清熱 中醫建議夏季「少冰多潤」
除了養心，夏天也要注意「益陰潤燥」！謝明憲主任指出，中醫認為「汗為心之液」，夏季容易大量流汗，會耗損津液，容易造成口乾舌燥、皮膚乾燥與便秘等問題。建議大眾除了補充水分，也可適量攝取綠豆、冬瓜、薏仁、蓮子等清熱利濕食材，或飲用烏梅湯、檸檬水等具有生津作用的飲品，幫助身體排除多餘熱毒 ，但應避免過度冰涼，以免損傷脾胃功能。
冷氣吹太久反更累 中醫提醒當心「陰暑」上身
值得注意的是，現代人常常在夏天進出冷氣房，靠多喝冷飲消除炎熱感，這反而容易陷入夏季常見的「涼爽陷阱」。謝明憲主任特別叮嚀，長時間待在低溫冷氣房內，容易使毛孔收縮，導致暑氣困於體內，進而形成「陰暑」，也就是俗稱的冷氣病；大量攝取冰品則會損傷脾胃陽氣，讓身體更顯疲累沉重。
胸悶心煩怎麼辦？中醫教按壓兩穴位助安神
若感到胸悶或心神不寧，謝明憲主任建議，可透過居家穴位保健來緩解。按壓手腕橫紋上三指寬處的「內關穴」能寧心安神；按壓掌心中心的「勞宮穴」則有助於清瀉心火。透過這套養心護衛策略，民眾便能在迎接活立夏季之際，維持內心的清涼與身體的健康。
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