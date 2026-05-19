立夏後失眠、心煩變多？中醫師教「養心益陰」避炎夏陷阱

隨著廿四節氣邁入「立夏」，氣溫逐漸攀升，萬物進入生長旺季，仲夏時節正式揭開序幕。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區的中醫傷科主任謝明憲指出，隨著氣候轉濕熱，不少人最近開始出現心煩氣躁、睡不好、疲倦口渴等不適，他提醒，夏季在中醫理論中屬「心」，高溫容易使人體陽氣外浮、汗液大量流失，若又長時間待在冷氣房、頻繁飲用冰品，反而可能會出現俗稱「冷氣病」的不適症狀。建議透過安神、潤燥與正確的作息調整，才能避免高溫帶來的身心浮躁與心血管負擔。

夏季易心煩失眠 中醫籲「養心」先穩情緒

謝明憲主任表示，《黃帝內經》提到「夏氣通於心」，夏季養生重點在於「養心益陰」。由於「心主神明」，炎熱天氣容易讓情緒波動、心火偏旺，嚴重時甚至可能影響睡眠品質與心血管健康。因此，維持情緒平穩、避免大喜大怒，是夏季養生的重要原則。他建議民眾可利用中午11點到下午1點之間，小睡個15至30分鐘，幫助緩解疲勞與穩定精神狀態。

綠豆、冬瓜助清熱 中醫建議夏季「少冰多潤」

除了養心，夏天也要注意「益陰潤燥」！謝明憲主任指出，中醫認為「汗為心之液」，夏季容易大量流汗，會耗損津液，容易造成口乾舌燥、皮膚乾燥與便秘等問題。建議大眾除了補充水分，也可適量攝取綠豆、冬瓜、薏仁、蓮子等清熱利濕食材，或飲用烏梅湯、檸檬水等具有生津作用的飲品，幫助身體排除多餘熱毒 ，但應避免過度冰涼，以免損傷脾胃功能。