台灣研究 用超聲波打開血腦屏障 抗癌藥成功進入「膠質母細胞瘤」

「膠質母細胞瘤」為一種惡性極高的腦癌，即使歷經手術、放射與化學治療，仍有過半數患者於6個月內復發，平均存活期少於2年。癌症用藥因大腦「血腦屏障」阻擋難以作用於腫瘤組織，成為治療上的一大挑戰。林口長庚醫院神經外科魏國珍教授與其腦瘤研究團隊將「聚焦超聲波」與導航技術結合，近期完成二期臨床試驗，過程中以不動刀方式打開血腦屏障，觀察到抗癌藥物進入腫瘤，治療反應亦與過去不同，成果已於去(2025)年11月刊登於神經外科頂尖期刊《Neurosurgery》。

膠質母細胞瘤 1 原因易復發 「血腦屏障」增治療挑戰 「膠質母細胞瘤」屬神經膠質細胞異常增生所形成的惡性腦瘤，患者常有頭痛、人格改變、肢體無力、噁心嘔吐或癲癇發作等腦部相關症狀。研究團隊成員之一、林口長庚醫院腦神經外科陳科廷副教授說明，這類腦癌具有生長速度快、病程惡化迅速等特性，且會侵襲至正常神經束，即使手術後還是有殘留的腫瘤細胞，使得患者接受標準治療後仍易復發，平均存活期僅14至16個月。 陳科廷副教授指出，大腦獨有的「血腦屏障」由腦血管內皮細胞構成，雖能避免血液中的毒素、病原體等外來物質的侵害，卻同時使得大多數抗癌藥物無法順利穿透腦部，也對膠質母細胞瘤的治療帶來局限。

1 招開啟血腦屏障 醫說明臨床試驗進展 魏國珍教授表示，將聚焦超聲波作用於腦部，可讓事前打入血液的微小氣泡發生物理性震動，刺激腦血管內皮細胞之間的間隙產生暫時性變化，以此開啟血腦屏障，讓物質可雙向流通。陳科廷副教授指出，早在20年前的動物試驗中就已發現相關機制的應用潛力，若要應用於臨床則須考量人腦結構、頭骨厚度等，也是近年醫界的重點研究方向。 長庚醫院神經外科臨床團隊結合聚焦超聲波系統和導航定位，將低強度超聲波能量導引至腦部腫瘤所在位置，第二期臨床試驗共招募了6位復發性膠質母細胞瘤患者，每兩周接受一次聚焦超聲波治療，同時搭配使用常規抗癌藥物。陳科廷副教授指出，研究團隊觀察到血腦屏障開啟程度增加，並於4小時左右逐漸恢復；試驗結果也顯示，患者的「無惡化存活期」(progression-free survival)有延長趨勢，副作用則以短暫頭皮溫熱感為主。

不過目前相關研究仍處於臨床試驗階段，魏國珍教授受訪表示，考量聚焦超聲波目前的涵蓋範圍，若腫瘤位置過深或範圍過大可能較不適用，長庚神經外科團隊也與台大醫院合作進行第三期臨床試驗，進一步擴大收案人數、確認相關治療是否確實有效，以便未來能落實於臨床應用，為藥物治療提供輔助。

研究觀察腫瘤 DNA 碎片進入血液 或可應用於「液態活體採檢」 上述二期臨床試驗同時發現，接受聚焦超聲波治療後，觀察到患者血液中的腫瘤循環DNA濃度上升，顯示血腦屏障開啟後，原本封閉於顱內的腫瘤訊號可進入血液循環。林口長庚醫院林永昌副院長說明，這些DNA碎片來自死亡後破裂的癌細胞，並不代表腫瘤發生轉移；事實上過去也已證實，即使是早期癌症患者亦有機會透過血液檢測到癌細胞DNA碎片。 魏國珍教授對此補充，未來將針對此發現持續探討，包括將其作為生物標記，探討應用於非侵入性「液態活體採檢」的潛力，即透過抽血檢查就能監測腦瘤的治療反應與變化。長庚神經外科團隊同時持續發展清醒開顱手術、質子治療等相關研究，期待為腦瘤治療提供更多選項。