抑鬱合併焦慮睡眠障礙 單一治療難控制

人人也會有情緒低落的時候，如情況持續甚至影響生活，則可能是患上抑鬱症。然而，抑鬱症非單一疾病，往往伴隨焦慮或睡眠問題，精神科專科醫生王明爍指，如相關症狀未有及早處理，未來可增加復發風險及令病程反覆及延長。 近年抑鬱症愈趨常見，患者的情緒會持續低落，並出現負面思想，症狀包括對身邊事物失去興趣、持續情緒低落、思考遲緩、失去希望、變得疲倦、胃口改變等，如症狀持續兩周或以上，就應求醫或尋求專業意見。 非單一因素引起

王明爍指，抑鬱症並非由單一因素引起，而是涉及生理、心理及環境等多方面。從生理角度而言，大腦內負責調節情緒的神經傳遞物質失衡，或是致病因素之一；若長期承受壓力，亦可能令大腦中負責情緒調節的區域，例如海馬體及前額葉皮質出現變化；另外，抑鬱症病史或經歷重大創傷、長期心理壓力，都可能是誘發因素。 抑鬱症不是單一疾病，一般會根據患者的臨床特徵分類，伴隨焦慮的抑鬱症屬常見的次群組之一，患者往往容易感到極度緊張、坐立不安，預後亦相對較差；而伴隨睡眠障礙的抑鬱症也很常見，並可再分為典型及非典型兩類，典型患者多出現入睡困難或早醒，而非典型患者則可能出現嗜睡情況。

另外如患者接受至少兩種藥物後，療效仍欠佳，即為頑治性抑鬱症，就算繼續接受治療，仍會受焦慮、睡眠障礙等症狀困擾，或影響功能恢復與治療預後，及增加復發風險。

傳統治療反應率較低 目前治療抑鬱症主要透過藥物、心理及其他治療，過去有大型研究顯示，伴隨焦慮症狀的患者，其抑鬱病情往往更嚴重，康復難度亦較高；不論是伴隨焦慮或焦慮型患者，其基線抑鬱評分均明顯高於沒有焦慮症狀的患者。與一般抑鬱症相比，這類患者的治療反應率較低，需更長時間才見療效，單靠傳統抗抑鬱藥未必足以全面控制病情。 另睡眠障礙方面，研究顯示逾八成抑鬱症患者曾出現與失眠相關的症狀，而成年患者的日間嗜睡比率更高達57%，約43.4%的抑鬱症患者長期受失眠困擾，而睡眠問題亦會顯著縮短復發時間及增加復發風險。此外，其企圖自殺風險較一般患者高出一倍。

全面治療方案 王明爍認為，患者同時面對抑鬱、焦慮及失眠等多重症狀，需更全面的治療方案。即使接受傳統治療，部分患者仍可能持續受焦慮、失眠等伴隨或未完全緩解症狀困擾，從而增加復發風險。王續指，治療目標不僅是改善抑鬱症狀，建議一線藥物反應不佳的患者接受治療時，加入新一代抗精神病藥物，進一步處理伴隨的症狀。 過去一項大型研究指，對傳統藥物反應欠佳的抑鬱症患者，接受加強治療後成功改善睡眠質素。而焦慮症狀一般被視為「頑治」的重要指標，研究亦發現，有焦慮症狀的患者接受加強治療後，改善更顯著。