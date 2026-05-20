傷腎食物｜64歲男長年愛吃1類食物 求醫揭患腎病險洗腎 醫生揭5種食物最傷腎

腎功能竟可能因為飲食習慣所影響？有醫生指出，腎功能悄悄流失有可能是食物所致，他分享一宗案例指，一名64歲男子，長年愛吃海鮮，自認飲食健康並無任何慢性病，求醫檢查後卻發現患上中度慢性腎病。醫生指出，5種海鮮最為傷腎。

傷腎食物｜64歲男長年愛吃1類食物 揭患腎病險洗腎 腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子身體硬朗，長年熱愛海釣與海鮮，餐桌上幾乎天天都有海魚、蝦蟹、帶殼海鮮。他平時只有輕微高血壓，沒有水腫、沒有泡泡尿，也少吃紅肉，自認飲食相當健康。經健康檢查後發現，其肌酸酐清除率降至46mL/min，已屬中度慢性腎病。而尿液中的重金屬「砷」濃度高達586.9µg/L，超過正常值的6倍。更驗出他體內「鉛」含量也超標。這種多重重金屬暴露，讓他的腎小管長期處於嚴重的氧化壓力之下。

傷腎食物｜3招腎病逆轉為輕度受損 所幸團隊為他制訂了為期半年的「環境阻斷＋強化代謝」計劃，包括： 嚴禁再吃任何自行捕撈的海產

改喝高品質濾水器過濾的水

使用口服解毒劑，像磁鐵般捕捉血液中的金屬離子並排出體外 經半年後，男子的尿砷回歸正常，腎功能(肌酸酐清除率)從46回升到80mL/min，從中度慢性腎病逆轉為輕度受損，成功躲過了未來洗腎的命運。洪醫生強調，只要及早找出凶手，腎臟是有機會重生的。

傷腎食物｜重金屬如何傷害腎臟？ 洪醫生指出，重金屬一旦進入體內，就像細小的碎玻璃掉進精密齒輪中。它不會讓你立刻感到劇痛，而是透過「慢性累積」的方式，直到某天健檢報告出現紅字時，腎功能往往已經流失超過一半。而重金屬具有「生物累積性」，當吃進去的速度遠遠超過身體排出的速度。以下4大重金屬對腎臟傷害最大： 鉛：隱藏於老舊自來水管、色彩鮮豔的劣質餐具釉料、來路不明的中草藥。它會引發慢性間質性腎炎，常合併高血壓與痛風。 鎘：被稱為「骨頭與腎臟的雙重殺手」。工業廢水污染農田後，水稻與根莖類植物會強烈吸附鎘。鎘的半衰期長達20至30年，專門攻擊腎小管。 汞(特別是甲基汞)：透過海洋食物鏈在大型掠食性魚類體內濃縮。急性暴露會造成急性腎小管壞死；慢性暴露則易引起膜性腎病變。 砷：存在於受污染的地下水與底棲類生物中，是一級致癌物。除了腎毒性，還具強烈血管毒性，會影響腎臟的血液供應。

傷腎食物｜5大重金屬高風險食物 洪醫生指出，以下五類食物最需要警惕： 1. 大型深海魚類： 旗魚、鮪魚、鯊魚、油魚等長壽的大型掠食性魚類處於食物鏈頂端，其體內甲基汞濃度可能比海水高出數萬倍。甲基汞會直接攻擊腎小球。

建議：改吃鯖魚、秋刀魚等小型魚，並避開魚皮與內臟。 2. 禽畜內臟： 動物的肝臟與腎臟本身就是代謝毒素的器官。當環境中的鎘進入豬牛體內，就會被鎖定在這些內臟中。鎘在人體內半衰期長達30年，長期攝取會導致近端腎小管功能障礙。

3. 帶殼海鮮與蟹膏、龍蝦膏： 扇貝、生蠔、蟹膏等，透過過濾海水獲取營養，同時也將水中的鎘與砷濃縮在腺體中。研究顯示，蟹膏(生殖腺與肝胰臟)的重金屬含量往往是蟹肉的數十倍。 4. 來源不明的稻米與穀物： 稻米對鎘的吸附力極強。若種植在受工業廢水污染的農田，就會產出「鎘米」。長期食用可能引發「痛痛病」，導致嚴重蛋白尿與骨質流失。

建議：購買有產銷履歷的品牌米，並輪流替換不同產地的米糧。 5. 色彩鮮艷的加工食品： 某些非法添加的工業色素，或廉價蜜餞、糖果中的染料，可能含有高量的鉛。鉛會造成慢性腎間質纖維化，對兒童腎臟傷害尤其顯著。

傷腎食物｜5招降低生活重金屬風險 雖然重金屬無所不在，但洪醫生建議可以透過以下習慣來減少傷害： 多樣化飲食：不要長期只吃同一產地、同一種類的食物，分散風險。 多吃膳食纖維：幫助腸道蠕動，減少部分重金屬被吸收的機會。 喝足量水分：維持腎臟過濾功能，幫助排出水溶性毒素。 攝取抗氧化食物：深色蔬菜、水果富含維生素C、E與植化素，可降低重金屬引起的氧化壓力。 運動流汗：某些重金屬(如汞、鎘)具親脂性，會儲存在脂肪中。透過運動減少體脂，也能減少它們的藏身之處。

傷腎食物｜4大排毒食物 另外，亦可以靠飲食「排毒」： 黑木耳、地瓜：豐富纖維像吸塵器，在腸道吸附重金屬。

南瓜、蘋果：果膠能結合重金屬並隨糞便排出。

大蒜、洋葱、香菜：含硫化合物幫助肝臟合成穀胱甘肽，是人體最重要的重金屬解毒劑。

益生菌：特定菌株能吸附腸道內的重金屬，大幅降低吸收率。 洪醫生提醒，若愛吃內臟或深海魚又喜歡帶殼海鮮與蟹膏，最近常感到莫名疲累、腰痠，或腎功能檢查掉得比同年齡快。他指出，重金屬雖然防不勝防，但只要掌握知識，腎臟就有自我修復的可能。保護腎臟不是要你放棄美食，而是學會「聰明地吃」——多喝水、多樣化原型食物、選擇有標章的食材、每天攝取排毒食物。