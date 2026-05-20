抗發炎兼消脂 5種食物幫你對抗棘手的內臟脂肪

明明都吃很少了，肚腩卻依然沒有收起，原因可能是悄悄囤積的內臟脂肪。這些藏在肚皮下的脂肪，不但影響外觀，更與三高、脂肪肝、動脈硬化等慢性疾病有密切關係。想消滅這些脂肪？日常可以吃5種內臟脂肪最怕的食物，幫你慢慢清走這些不利健康的障礙物。