抗發炎兼消脂 5種食物幫你對抗棘手的內臟脂肪

明明都吃很少了，肚腩卻依然沒有收起，原因可能是悄悄囤積的內臟脂肪。這些藏在肚皮下的脂肪，不但影響外觀，更與三高、脂肪肝、動脈硬化等慢性疾病有密切關係。想消滅這些脂肪？日常可以吃5種內臟脂肪最怕的食物，幫你慢慢清走這些不利健康的障礙物。
堆積腹腔包圍內臟
內臟脂肪並不是附在器官上的脂肪，而是堆積在腹腔、包圍內臟的脂肪組織，即使外表看起來瘦削，肚皮下也可能累積了一堆內臟脂肪，並可誘發種種小毛病，例如腰圍增加、餐後腹脹胃悶、容易疲倦、睡眠質素變差、三高甚至脂肪肝等。若未及早調整，更可能帶來糖尿病及心血管疾病。
從日常三餐著手
想清走內臟脂肪？不妨從日常三餐著手，把5種食材納入餐桌。
無糖豆漿：可以補充足夠蛋白質，有助燃燒多餘脂肪，減少脂肪囤積。若植物性蛋白質代替約20%動物性蛋白質，更有助於降低心血管疾病風險，故此豆漿是一個好選擇，因為一杯豆漿便能提供約一隻雞蛋的蛋白質，亦可以豆腐豆乾等豆製品替代部分肉類。。
三文魚：三文魚含有能抗炎的Omega-3脂肪酸，且能幫助調節體內脂質代謝。有研究指Omega-3有助降低三酸甘油脂，並減少體內慢性發炎反應，對改善脂肪堆積具有正面影響。若是不吃魚則可從亞麻籽、合桃等食物中攝取類似的營養。
藜麥：低GI又高纖維的藜麥，比白飯、白麵等精緻澱粉，更能維持血糖平穩，減少胰島素劇烈波動，有助降低脂肪囤積機會。大家可以將藜麥和白米混合烹煮，既營養又有飽感。
藍莓：藍莓含有花青素，具有強大的抗氧化能力及促進脂聯素分泌，幫助脂肪分解。而且藍莓含有纖維，能增加飽感、穩定血糖，避免暴飲暴食。
綜合果仁：果仁能提供不飽和脂肪酸、蛋白質及多種營養素，有助提升體內好的膽固醇，並改善脂質代謝。而果仁亦能增加飽感，有助控制食慾，避免過量進食，但要注意食量以免帶來過多熱量。