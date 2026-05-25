事後丸傷身｜事後緊急避孕藥其實是甚麼？一文睇清副作用及功效

安全性行為不但可降低減染疾病的風險，也可避免懷孕風險。如在沒有採用避孕措施、漏服避孕丸，或避孕失效的情況下發生性行為，就需要服食緊急避孕藥(事後丸)，防止意外懷孕。不過坊間有不少傳聞認為事後丸傷身，到底是否真有其事？

不建議在同一週期內重複服用左炔諾孕酮(單一黃體酮)及醋酸烏利司他(黃體激素受體劑)

可以，服用此藥不會影響荷爾蒙避孕方法的功效

在授母乳的婦女可服藥嗎？

緊急避孕丸有兩種，包括左炔諾孕酮(單一黃體酮)或醋酸烏利司他(黃體激素受體劑)。

事後丸傷身｜ 緊急避孕丸如何避孕？

緊急避孕丸的作用是抑制或延遲卵巢排卵。當受精卵在子宮內著床，懷孕便正式開始。因此受精卵一旦成功在子宮內著床，緊急避孕丸是無墮胎的效用。

事後丸傷身？

緊急避孕丸是必須由醫生處方的藥物，大部分婦女都可以服用緊急避孕丸，對身體並沒有不良的影響。不過建議在服藥前先諮詢醫護人員，了解自己是否適合。

資料來源：香港家計會