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健康
出版：2026-May-25 13:30
更新：2026-May-25 13:30

事後丸傷身｜事後緊急避孕藥其實是甚麼？一文睇清副作用及功效

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事後丸傷身｜事後緊急避孕藥其實是甚麼？一文睇清副作用及功效

事後丸傷身｜事後緊急避孕藥其實是甚麼？一文睇清副作用及功效

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安全性行為不但可降低減染疾病的風險，也可避免懷孕風險。如在沒有採用避孕措施、漏服避孕丸，或避孕失效的情況下發生性行為，就需要服食緊急避孕藥(事後丸)，防止意外懷孕。不過坊間有不少傳聞認為事後丸傷身，到底是否真有其事？

事後丸傷身｜不同的緊急避孕丸有甚麼分別？

緊急避孕丸有兩種，包括左炔諾孕酮(單一黃體酮)或醋酸烏利司他(黃體激素受體劑)

左炔諾孕酮(單一黃體酮)

醋酸烏利司他(黃體激素受體劑)

服藥時限

性交後的72小時內

性交後的120小時內

失敗率

2%-3%

1%-2%

體重超過70公斤或身體質量指數(BMI)超過26公斤/平方米

不建議使用

可以使用

服用時間會影響效果？

愈遲服藥，失敗率愈高

不會

副作用

頭痛、噁心、頭暈、疲倦、經痛、腹痛、背痛、乳房脹痛等

緊急避孕失敗後，會影響胎兒嗎？

沒有影響

研究數據有限，未能肯定沒有影響

在授母乳的婦女可服藥嗎？

可以

服用後，需停止哺乳7日

我可否在同一周期內使用荷爾蒙避孕方法？

可以，服用此藥不會影響荷爾蒙避孕方法的功效

不可以，服用此藥會降低荷爾蒙避孕方法的功效

特別注意事項

不建議在同一週期內重複服用左炔諾孕酮(單一黃體酮)及醋酸烏利司他(黃體激素受體劑)

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事後丸傷身｜緊急避孕丸如何避孕？

緊急避孕丸的作用是抑制或延遲卵巢排卵。當受精卵在子宮內著床，懷孕便正式開始。因此受精卵一旦成功在子宮內著床，緊急避孕丸是無墮胎的效用。

事後丸傷身？

緊急避孕丸是必須由醫生處方的藥物，大部分婦女都可以服用緊急避孕丸，對身體並沒有不良的影響。不過建議在服藥前先諮詢醫護人員，了解自己是否適合。

資料來源：香港家計會

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