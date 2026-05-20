蛀牙、生痱滋 藏舌癌風險

舌頭受損可能隱藏舌癌風險！舌癌屬最常見的口腔惡性腫瘤，也是僅次於鼻咽癌的最常見頭頸癌。蛀牙可以間接促成舌癌，且症狀常被誤認為口腔潰瘍，即「痱滋」。臨床腫瘤科專科醫生陳心妍提醒，「一顆蛀牙或一個看似普通的『痱滋』，隨時可能演變成舌癌，若口腔內發現有異樣，就要盡快求醫，切勿輕視口腔問題。」 蛀牙如何變舌癌？ 陳心妍解釋，蛀牙本身不會直接導致舌癌，但可透過多種間接途徑增加患癌風險。「蛀牙本身令牙齒破損，造成的洞口或會成為銳利的刀鋒。若剛好靠近舌邊位置，說話、吞嚥、咀嚼等會不斷地摩擦，造成一個慢性刺激，久而久之就會導致潰瘍的情況。」

當舌頭出現潰損，「細胞會不斷修復與增生，在修復過程或有DNA病變，而增加患癌風險。」此外，由於蛀牙代表口腔存在細菌，若不及時處理，「長期會導致口腔黏膜不斷發炎，在長期發炎環境下，亦可能促成病變，甚至增加舌癌風險」。 舌癌高危因素 陳心妍提醒，除了蛀牙，其他口腔問題同樣可誘發舌癌，包括長期佩戴不合適的假牙、舊補牙材料剝落、殘留的牙根等，這些都會不斷傷害舌頭表面或側邊。另外，「若長期吃喝很熱的東西，會刺激口腔黏膜發炎，令病變風險增加。口腔衛生長期差或嚴重牙石導致慢性牙周病，都會令整個口腔長期在發炎環境，也會增加細胞變異，提高舌癌機率」。

高危人士包括長期吸煙、喝酒，或者經常嚼檳榔，以及口腔衛生極差的人。此外，感染HPV人士，以及40歲以上人士，都會較容易患舌癌。

症狀似痱滋？ 陳心妍指出，痱滋本身屬良性，「很多時一兩星期可自癒，摸下去，其底部或者潰瘍的部分都較柔軟，且痛感非常大。」舌癌引起的潰瘍則截然不同，「一般持續二至三周都不能自癒，且摸下去潰瘍的位置，底部可能有硬硬的感覺，周邊或看到有些凸起的狀態。」她強調，癌症所致的潰瘍初期通常不太痛，往往令病人掉以輕心。 舌頭現斑要警惕 陳心妍表示，「當舌頭不同的位置出現抹不掉的白點，大部分都是良性的，但仍有5%至10%機率轉化為癌症。」至於紅斑，「通常都會呈現深紅色或者鮮紅色，又或者有天鵝絨狀的情況，紅斑出現，舌癌的風險也大大增加；紅白斑最危險，如發現有此情況，便要盡快求醫。」她補充，即使舌頭表面沒有損傷，但發現硬塊都要盡快看醫生，可能癌細胞或者腫瘤已經在深層的位置發展。

若要預防蛀牙演變成致癌因素，陳心妍建議，「應盡快找牙醫修復蛀牙、崩牙或脫了牙但還有牙根的口腔狀況。」她呼籲每半年或一年定期洗牙及進行牙科檢查，平時也多自我檢視口腔狀況。