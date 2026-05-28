健康研究所｜幽門螺旋菌作怪 媽媽照顧子女需小心感染

不少家長在照顧子女時，會不經意共用水杯、餐具，或要處理小朋友的嘔吐物。這些看似平常的行為卻可能成為幽門螺旋菌的傳播途徑。一旦家中有人確診，同住家人的感染風險往往亦會相應增加。外科專科馮堯煇醫生提醒：「幽門螺旋菌可引致胃潰瘍或其他嚴重疾病，切勿掉以輕心。加上其症狀與消化不良或胃病相似，不易分辨，若有懷疑便應及早檢查。」

單靠症狀易誤判 及早檢查和治療為上策

幽門螺旋菌主要經由唾液或糞口接觸傳播，例如親吻小朋友或共用餐具等口腔接觸、如廁後未徹底洗手再接觸餐具或食物，都可能成為傳播途徑。感染後的症狀與一般消化不良或胃病相似，如胃痛、胃脹或胃酸倒流等，難以單靠症狀分辨。而且帶菌者大多並無症狀，因此，如有懷疑，應諮詢醫生並進行相關檢查，例如吹氣測試或胃鏡檢查作診斷。