健康研究所｜幽門螺旋菌作怪 媽媽照顧子女需小心感染

不少家長在照顧子女時，會不經意共用水杯、餐具，或要處理小朋友的嘔吐物。這些看似平常的行為卻可能成為幽門螺旋菌的傳播途徑。一旦家中有人確診，同住家人的感染風險往往亦會相應增加。外科專科馮堯煇醫生提醒：「幽門螺旋菌可引致胃潰瘍或其他嚴重疾病，切勿掉以輕心。加上其症狀與消化不良或胃病相似，不易分辨，若有懷疑便應及早檢查。」
單靠症狀易誤判 及早檢查和治療為上策
幽門螺旋菌主要經由唾液或糞口接觸傳播，例如親吻小朋友或共用餐具等口腔接觸、如廁後未徹底洗手再接觸餐具或食物，都可能成為傳播途徑。感染後的症狀與一般消化不良或胃病相似，如胃痛、胃脹或胃酸倒流等，難以單靠症狀分辨。而且帶菌者大多並無症狀，因此，如有懷疑，應諮詢醫生並進行相關檢查，例如吹氣測試或胃鏡檢查作診斷。
新式藥物抑酸能力較高 配合抗生素治癒率逾九成
目前在香港，幽門螺旋菌的臨床標準治療以三聯療法為主，即以質子泵抑制劑（PPI）配合抗生素，治療通常需進行兩星期。質子泵抑制劑有效抑制胃酸，將胃內的酸鹼值從酸性提升至接近中性或偏鹼性，增強抗生素殺菌能力，從而提高治療成功率。馮醫生指出，抗生素若未能成功清除細菌，可能導致抗藥性問題，令後續治療更為困難。
他補充，現時已有新式抑制胃酸藥物可用於治療幽門螺旋菌感染，相較質子泵抑制劑，其抑酸能力較高、起效較快、效用更持久，研究顯示新式抑制胃酸藥物配合抗生素治療，成功治癒率可逾九成。
同住家人風險增 良好習慣可降感染機會
馮醫生分享，曾有名年約六十歲的男士因消化不良、輕微胃痛且出現消瘦、貧血等症狀前來求醫，經胃鏡檢查後發現已經感染幽門螺旋菌，而同住家人雖未有明顯病徵，惟一併檢查後同樣發現受到感染。因此他建議如家中有人受感染，除了同住家人應一同接受檢查外，日常生活上亦應多加留意，例如用餐時使用公筷、如廁後或處理食物前保持雙手清潔，餐具徹底清洗消毒，這些習慣均有助降低家庭內交叉感染的風險。若有疑慮，及早求醫檢查才是最穩妥的做法。
以上資訊由馮堯煇醫生提供