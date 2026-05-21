發夢｜發夢發足成晚瞓唔好？3大原因狂發夢 醫生教3招調整睡眠

晚上太多夢會影響健康嗎？有醫生指出，有些人一整晚在發夢會感到起床時很累，感覺是夢境影響睡眠。夢境出現可能與3件事有關，但在正常情況下做夢不會對精神造成影響，一旦出現6大症狀就夢境可能已經干擾健康。醫生最後亦指出有教3大方法有助調整睡眠。

發夢｜3大原因狂發夢 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，有些人可以熟睡到天亮，但有些人可能夢太多醒來後比睡前更疲憊。其實做夢本身並不一定是壞事。劉醫生解釋指，當進入睡眠，特別是快速動眼期(REM sleep)，大腦就可能產生夢境。多數人其實都有做夢，差別只在於記不記得。近年的睡眠研究指出，夢境可能與以下3件事有關： 情緒整理：早上未消化的壓力、焦慮、遺憾或期待，大腦會在夜間重新整理，就像背景程式在運作。研究發現，壓力大、焦慮高的人，夢境通常更鮮明、更頻繁。 記憶整合：睡眠期間，大腦會將白天吸收的資訊重新組織並儲存，因此學生考前、工作繁忙、思緒混亂的時候，夢境也常特別多。 神經傳導物質變化：血清素、GABA、多巴胺、正腎上腺素等神經系統的平衡狀態，也會影響夢境的強烈程度與睡眠深度。

發夢｜6大症狀夢境干擾健康 研究顯示，真正影響健康的，往往不是「有沒有做夢」，而是「夢是否干擾了你的睡眠品質」。正常狀況下，即使有夢，只要睡眠週期完整，隔天起床依然精神飽滿。但如果出現以下狀況，就代表夢境可能已經干擾健康： 半夜頻繁醒來 起床後仍然疲累 白天難以專注、容易焦躁或低落 睡醒感覺大腦像沒充電 常伴隨心悸或自律神經失調 長期淺眠、多夢 發夢｜10原因發夢發得多 劉醫生指，這些現象背後，就不能只歸咎於「想太多」。因為許多夢多的人，背後往往合併：

長期壓力 自律神經失調 焦慮體質 睡眠品質本來就差 夜間血糖波動 咖啡因攝取過量 酒精干擾睡眠結構 更年期荷爾蒙變化 抑鬱傾向 睡眠窒息症

發夢｜不做夢2大原因 不過，就算是從來不做夢也不一定是好事。比較常見的兩種情況是： 有做夢但記不住：這很普遍，也未必不好。 快速動眼期不足：長期熬夜、喝酒、濫用安眠藥、過度疲勞，都可能壓制REM睡眠。 因此，真正該關心的不是是否有發夢，而是醒來後身體是否真正恢復了。 發夢｜3招調整睡眠 臨床上，劉醫生通常會從以下3個方向協助患者調整睡眠： 1. 睡前幫大腦「降速」 睡前一小時減少看手機與藍光

不要在床上滑社群或看短影音

睡前避免激烈爭論或處理工作

改為泡溫水澡、聽輕柔音樂、讀紙本書

2. 留意咖啡因與酒精 下午喝咖啡可能影響夜間睡眠深度；酒精雖然幫助入睡，卻會破壞後半夜的睡眠結構，導致夢變多、容易醒。 3. 養成規律運動習慣 研究證實，固定運動能提升深層睡眠的比例。白天曬太陽、快走、阻力訓練、瑜伽或伸展，都有助於穩定自律神經。但要避免睡前兩小時做高強度運動。 4. 營養輔助 壓力大、鎂不足、B群失衡時，神經系統容易處於過度敏感狀態。臨床上常用鎂、甘胺酸、茶胺酸、GABA、色胺酸、Omega-3等營養素輔助睡眠，但需依個人體質與健康狀況調整，不建議自行大量補充。

劉醫生表示，睡眠不只是休息，更是身體修復情緒的時間。很多人夢多，不一定是大腦生病，而是人生太累。白天沒能被好好安放的情緒，晚上就容易闖進夢裡。真正的改善，不只靠吃什麼，更在於慢慢學會讓自己安心。