【男士勿忽視：前列腺肥大＝前列腺癌？深入認識前列腺癌診斷及治療】

不少男士踏入中年後，可能出現排尿困難、尿頻或夜尿等症狀，因此會懷疑自己患有前列腺肥大或前列腺癌。1,2 其實，前列腺肥大與前列腺癌在病理特徵及風險因素上均有顯著分別，兩者不能單憑症狀作出判斷，必須透過專業檢查才能準確診斷。2,3

由於前列腺癌在早期往往缺乏明顯症狀，容易被忽視，進而延誤診斷與治療。3-5 現時醫學已可透過不同檢查如前列腺特異抗原（PSA）血液檢查，協助醫生評估前列腺健康。3,4 即使不幸確診為擴散性前列腺癌，患者仍可透過荷爾蒙治療等方法來減輕症狀及控制病情，同時維持良好的生活品質。 6