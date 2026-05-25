【男士勿忽視：前列腺肥大＝前列腺癌？深入認識前列腺癌診斷及治療】
不少男士踏入中年後，可能出現排尿困難、尿頻或夜尿等症狀，因此會懷疑自己患有前列腺肥大或前列腺癌。1,2 其實，前列腺肥大與前列腺癌在病理特徵及風險因素上均有顯著分別，兩者不能單憑症狀作出判斷，必須透過專業檢查才能準確診斷。2,3
由於前列腺癌在早期往往缺乏明顯症狀，容易被忽視，進而延誤診斷與治療。3-5 現時醫學已可透過不同檢查如前列腺特異抗原（PSA）血液檢查，協助醫生評估前列腺健康。3,4 即使不幸確診為擴散性前列腺癌，患者仍可透過荷爾蒙治療等方法來減輕症狀及控制病情，同時維持良好的生活品質。 6
泌尿外科專科醫生余知行醫生將為大家深入講解前列腺肥大與前列腺癌的分別及相關診斷和治療方法，助男士全方位守護前列腺健康。
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