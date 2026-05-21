女士脫髮｜愈梳愈驚？女士掉髮變多 可能同6個原因有關

一頭豐厚柔亮的頭髮是不少女士的標記，若洗頭或梳頭時發現有大量頭髮脫落，肯定會感到擔憂和困擾。若掉髮持續2至3個月以上或伴隨其他症狀，就可能有些潛藏的問題要解決，因為脫髮可能由六大原因，包括系系性紅斑狼瘡、多囊卵巢症、壓力、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，以及黴菌感染等，需要就醫才能對症下藥。