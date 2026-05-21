女士脫髮｜愈梳愈驚？女士掉髮變多 可能同6個原因有關

一頭豐厚柔亮的頭髮是不少女士的標記，若洗頭或梳頭時發現有大量頭髮脫落，肯定會感到擔憂和困擾。若掉髮持續2至3個月以上或伴隨其他症狀，就可能有些潛藏的問題要解決，因為脫髮可能由六大原因，包括系系性紅斑狼瘡、多囊卵巢症、壓力、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，以及黴菌感染等，需要就醫才能對症下藥。
6大掉髮原因
不要以為男性才要面對禿頭的危險，部分女士步入中年後亦面臨髮線後退或頭髮愈來愈稀疏等問題。其實，女士脫髮可能有6大原因：
系統性紅斑狼瘡：自身免疫疾病可引起局部或整片掉髮，並伴隨蝴蝶型紅疹、關節痛及疲倦。
多囊卵巢症：女性荷爾蒙失衡，導致雄性激素偏高，於是誘發頭頂頭髮變得稀疏、月經不規律、暗瘡增加、體重上升，特徵是髮量減少並伴隨代謝異常。
壓力性脫髮：長期精神壓力、捱夜、生活失衡，都會影響毛囊生長周期，常見症狀是短時間內大量掉髮，洗頭、梳頭時落髮明顯增加。
甲狀腺疾病：甲狀腺功能異常會會影響代謝，出現掉髮外，還可能伴隨心悸、怕冷、體重異常變化及情緒波動。
缺鐵性貧血：常見於女性族群，可致掉髮、頭暈疲倦、臉色蒼白和指甲脆弱。
黴菌感染(頭癬)：頭癬屬頭皮問題，可引起局部掉髮、紅腫、搔癢和脫屑，若未及時治療可能影響毛囊健康。
補充足夠營養
想保住頭上三千髮絲，除了日常保養之外，營養補充也不可忽略，包括要攝取足夠的蛋白質、鐵質、維他命C、Omega-3等，同時應避免高糖、高油和過度加工食品，以免影響荷爾蒙及刺激發炎反應。