簡單日常習慣 助降心血管病患威脅 改善健康

除了藥物和良好生活習慣之外，有些簡單的小動作也能有益心臟健康。美國有研究顯示，正念練習、感恩日記及樂觀練習等減壓方法，都可改善包括血壓和發炎等風險因子，減低罹患心血管疾病的機會。

正念減血壓

美國伊利諾大學的研究團隊分析18項針隨機對照實驗，以了解改善心理或生理健康的正向心理學和正念計劃對改善心血管健康的效果。參加者大多是有較高心血管疾病風險的成人，例如未控制的高血壓或心臟衰竭。相關研究大多數研究以持續6至21個星期、每星期一次正念課堂教學加居家練習的方式進行。

結果發現，本身患有高血壓和急性冠狀動脈綜合症後遺症的人，進行為期8個星期的正念冥想可降低收縮壓，並減少高敏C反應蛋白和纖維蛋白原等發炎標誌物，有長達12個星期的實驗更發現收縮壓可降低7.6mmHg。