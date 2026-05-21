白髮｜常常熬夜壓力大會狂生白髮！醫生教3招源頭延緩頭髮變白

出現白髮可能不只是與老化有關，生活習慣也有可能會加速白髮的生長。有醫生指出，若經常熬夜且壓力相當大，有可能會變成白髮的加速器。醫生指出有3大方法有助延緩頭髮變白。

白髮｜常常熬夜壓力大會狂生白髮 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，臨床上，壓力大與長期熬夜的人，比同齡人更早冒白髮。這不是錯覺，而是有明確生理機制的。頭髮的顏色來自毛囊中的「黑色素細胞」。當這些細胞因為各種原因停止工作，新長出來的頭髮就會失去色素，變成白色。而這些黑色素細胞其實非常脆弱，容易受到以下因素的影響： 長期處於高壓狀態

睡眠不足

身體慢性發炎

營養攝取不均衡 當這些情況持續存在，黑色素的生成就會被「關掉」。

研究發現，壓力會透過交感神經系統，直接消耗毛囊中的黑色素幹細胞。當這些幹細胞耗盡，頭髮就會逐漸失去顏色。所以壓力大加上熬夜，會變成白髮的雙倍加速器。另一個常被忽略的因素是「氧化壓力」。自由基會攻擊黑色素細胞，使頭髮逐漸失去原有色澤。慢性發炎、不良生活形態都會加速這個過程。

白髮｜營養不足也會影響髮色 維他命B12缺乏、鋅與銅攝取不足、蛋白質不夠，都可能影響頭髮的健康狀態。但必須強調一個重點，補充營養不等於能讓白髮變黑。若已經失去色素的頭髮，很難單靠吃回來。 白髮｜源頭延緩白髮3件事 真正有效的做法是從源頭延緩，黃醫生強調，與其到處尋找「轉黑」的神奇產品，不如先做好以下3件事： 處理壓力 規律睡眠 均衡飲食 白髮｜3招源頭延緩頭髮變白 黃醫生表示，多數情況下，白髮是不可逆的。因為毛囊中的黑色素幹細胞一旦耗盡，就很難重新啟動。但這不代表你只能無奈接受。醫學上可以朝3個方向努力：

1. 延緩進一步變白 透過穩定作息、控制壓力、均衡營養，目標是讓「還沒白的頭髮」不要加速變白。 2. 改善外觀 在安全前提下染髮

選擇漸層染或低維護的髮色設計

透過髮型調整，讓白髮變成個人風格的一部分 這是最實際也最有效的方式。 3. 接受 白頭髮不等於衰老。它更像是時間留下的痕跡。許多人之所以讓人印象深刻，不是因為沒有白髮，而是他們撐得起自己的人生。 黃醫生提醒，市面上常見的廣告陷阱如吃某種補品就能讓白髮變黑、按摩頭皮可以逆轉白髮和神奇洗髮精能恢復色素，目前都沒有強有力的科學證據支持這些說法。