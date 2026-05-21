胰臟癌5年存活率仍低 研究發現「1新標靶」成治療新方向

研究團隊針對胰臟癌患者進行分析後發現，其腫瘤組織中的調節性T淋巴細胞帶有高量的MAP4K2，且病情愈嚴重的患者，MAP4K2表現量愈高。

胰臟癌位列十大癌症死因第四位，由於惡性度高、早期症狀不明顯，九成患者確診時已屬晚期，五年存活率僅約5%至10%，因而有「癌王」之稱；即使是癌症免疫療法，對胰臟癌的治療效果仍相對有限。對此，台灣國衛院免疫醫學研究中心歷經13年研究，發現「MAP4K2蛋白激酶」在調控免疫反應中扮演關鍵角色，抑制其功能後，觀察到免疫療法在胰臟癌組織上的反應與過去不同，有望成為胰臟癌治療發展的新方向之一。

她進一步說明，相關免疫檢查點抑制劑則具有阻斷PD-L1與PD-1結合的作用，臨床觀察顯示與毒殺性T淋巴細胞重新活化和攻擊癌細胞有關。不過，這類療法於實體腫瘤中的反應率僅約20%至30%，尤其在胰臟癌治療上效果更為有限。

國衛院免疫醫學研究中心莊懷佳副研究員指出，癌細胞會透過招募調節性T淋巴細胞(Treg)進入腫瘤組織，以抑制負責清除癌細胞的毒殺性T淋巴細胞，形成「免疫逃脫」現象；免疫系統若失衡，癌細胞也將持續增生。目前癌症免疫療法多使用免疫檢查點阻斷劑，如anti-PD1抗體。

研究團隊進一步針對胰臟癌患者進行分析後發現，其腫瘤組織中的調節性T淋巴細胞帶有高量的MAP4K2，且病情愈嚴重的患者，MAP4K2表現量愈高，腫瘤內調節性T淋巴細胞也愈多，負責攻擊癌細胞的毒殺性T淋巴細胞數量則下降。

國衛院免疫醫學研究中心研究團隊多年來持續探究「MAP4K家族蛋白激酶」相關功能。研究發現，MAP4K2蛋白激酶可促進調節性T淋巴細胞分化與活化其免疫抑制功能，在正常細胞中可調節發炎免疫反應，降低對組織的可能傷害。

小鼠實驗揭「抗腫瘤免疫反應」差異 胰臟癌治療獲 2 新方向

在接下來的小鼠實驗中，研究團隊將其調節性T淋巴細胞中的MAP4K2基因剔除，再接續進行免疫療法。結果發現，腫瘤組織中的調節性T淋巴細胞數量下降，而負責攻擊癌細胞的毒殺性T淋巴細胞則增加，觀察到整體抗腫瘤免疫反應有所提升。此外，研究人員也嘗試將anti-PD1免疫療法結合MAP4K2蛋白激酶小分子抑制劑，結果在胰臟癌小鼠模型中觀察到治療效果與過去呈現差異。

研究團隊指出，隨著MAP4K2在免疫反應中的角色逐漸明朗，未來除了有機會成為新的癌症免疫治療標靶，也可望與現有癌症免疫療法搭配使用，為胰臟癌治療帶來新的研究方向，相關研究成果已於今(2026)年3月發表於國際醫學期刊Journal of Clinical Investigation。