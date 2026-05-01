墊枕頭睡覺反而傷眼？最新研究與過去觀點不同 眼科醫生詳細解說

一篇今年刊登於《英國眼科學雜誌》的研究指出，睡覺時將頭部墊高可能增加眼壓(IOP)，進一步影響視神經健康，其中又以44歲以下族群變化較為顯著，若為青光眼患者則更須留意相關風險。不過眼科醫生表示，這項研究結果與過往醫學觀點之間存在差異，青光眼患者究竟是否適合墊枕頭睡覺，仍須考慮患者本身狀況才能做出定論。

抬高頭部幫助呼吸卻有隱憂 研究：可能增加眼壓 《紐約郵報》(New York Post)報道，許多人習慣使用兩顆枕頭墊高頭部入睡，認為可改善睡眠品質，甚至緩解睡眠窒息症、胃酸倒流或鼻竇炎等問題，但一篇由內地浙江大學醫學院於2026年刊登在《英國眼科學雜誌》(British Journal of Ophthalmology)的研究發現，當144名青光眼受試者平躺時，以2顆枕頭將頭部抬高至約20至35度，約三分之二會出現眼內壓上升的情況，顯示該姿勢可能與眼壓增加存在關聯。 44 歲以下年輕族群變化較明顯 與頸部受迫有關

研究也發現，44歲以下青光眼受試者在這類「高枕姿勢」影響下，眼壓上升幅度較年長者更為明顯。研究團隊推測，當頭部被墊高時，頸部可能出現彎曲，進而壓迫頸靜脈，影響血液回流，而眼睛裡的液體最後也須經由靜脈排出，一旦血管回流能力變差，這些液體就不易排出，進而導致眼壓上升，團隊也於進一步測試中證實上述推論。 不過，這篇研究主要針對仰睡時的高枕姿勢進行分析，並未納入側睡的姿勢，因此不同睡姿對眼壓的影響仍有待進一步研究釐清，且研究結果也與既有醫學觀點不同，《MedPage Today》報道，未參與該研究、來自美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)威爾默眼科研究所(Wilmer Eye Institute)的醫生湯瑪斯強生(Thomas V. Johnson)指出，醫學界過去認為平躺會使眼壓上升，因此部分醫生會建議患者睡覺時將頭部抬高至高於心臟的位置，可能有助於降低躺臥時眼壓上升的情況。

醫：平躺抬高頭部助降眼壓 長期效果可能有限 對此，台灣青光眼關懷協會創會理事長、三軍總醫院眼科部特聘主治醫生呂大文受訪時說，過去文獻多認為平躺時適度抬高頭部有助於降低眼壓，背後原理在於，人體在不同姿勢下眼壓會有所變化，例如坐姿測量眼壓為18毫米汞柱(mmHg)，平躺時可能上升至22至23毫米汞柱，增加約5毫米汞柱左右，而在平躺時將頭部抬高後，眼壓則會接近坐姿，但通常仍略高於坐姿數值。 呂大文醫生說，目前臨床仍多建議青光眼患者平躺時，將頭部抬高約15至30度，眼壓約可下降1至3毫米汞柱，但實際情況仍會因個體差異而有所不同。此外，針對合併睡眠窒息症的青光眼患者，抬高頭部可能有助改善呼吸狀況，進而使眼壓下降，因此墊枕頭睡覺對這類族群的降壓效果相對較為顯著，但他指出，這類眼壓下降效果多半在短時間內較為明顯，若長時間維持相同姿勢，隨著身體代償機制啟動可能逐漸減弱，因此部分研究也認為，姿勢變化對眼壓的長期影響差異有限。

青光眼患者留意側睡 喝水習慣差異也會擾動眼壓 此外，呂大文醫生也提醒，青光眼患者的側睡方向，應避免集中於病情較嚴重的眼睛，因側睡時，受壓側的眼壓可能上升約1至3毫米汞柱，若須側睡，建議可選擇病情較輕的一側，或仍以平躺姿勢為主。至於日常生活習慣，他建議避免短時間內大量飲水(例如一次快速飲用約500毫升以上)，也可能使眼壓上升2至4毫米汞柱，應採小量多次補充水分，同時避免情緒劇烈起伏與熬夜，以降低眼壓波動風險。