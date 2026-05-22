長期活動不足或致肌肉萎縮！研究從微觀層面睇變化 盼增高齡復康效率

研究結果顯示，反覆缺乏身體活動可能與肌肉中分子層級的變化有關，團隊推測，在年輕肌肉中，這些變化可能有助於後續恢復；但在老化肌肉中，反而可能讓肌肉更容易進一步流失。

當人們因病臥床、受傷或活動減少等原因而缺乏身體活動時，可觀察到肌肉可能在短時間內就出現萎縮，對長者而言更可能是一連串惡性循環的開始，包括身體逐漸虛弱、恢復速度變慢、影響生活自理能力，並提高未來跌倒與住院的風險。外媒SciTechDaily報道，近期一項發表於《先進科學》(Advanced Science)的最新研究發現，缺乏身體活動時可觀察到骨骼肌於細胞分子層面的變化，且這種變化在年輕與老化的肌肉中表現截然不同，推測可能與兩個族群在肌肉力量恢復上的差異有關。

研究人員在年輕成人受試者的膝關節安裝支架、進行2周的固定，後續經歷7周的恢復期後，再次將膝關節固定2周，模擬身體活動反覆受限的狀態，並觀察其肌肉變化。結果顯示，兩次下肢固定時肌肉流失的幅度相似，但當肌肉第二次經歷缺乏活動的狀態時，從細胞分子層面的觀察發現，與氧化壓力及粒線體功能(細胞中負責產生能量的胞器)相關的基因路徑受干擾的程度較小，顯示年輕肌肉可能具備一定程度的適應力與韌性。

由於讓老人反覆流失肌肉可能引發健康風險，研究團隊以小鼠實驗作為替代。研究觀察年老的老鼠後發現，每一次缺乏活動時肌肉萎縮情形加劇，同時與有氧代謝及粒線體功能相關的基因表現受抑制，與DNA損傷相關的訊號路徑則有活化的現象。

肌肉狀態可能受過去經驗影響 研究持續探討高齡復健改善方向

整體來看，研究結果顯示，反覆缺乏身體活動可能與肌肉中分子層級的變化有關，團隊推測，在年輕肌肉中，這些變化可能有助於後續恢復；但在老化肌肉中，反而可能讓肌肉更容易進一步流失。

研究通訊作者、挪威運動科學學院Adam P. Sharples教授指出，肌肉的狀態可能受到過去經驗的影響，了解相關差異，或許有助於未來醫療端調整復健訓練策略，特別是針對由疾病、受傷或老化導致活動能力下降後的肌肉恢復。研究團隊目前也正進一步探討何種運動模式可對肌肉中的粒線體帶來正向影響，希望以此找出更適合高齡族群的訓練方式，協助延緩肌肉衰退與功能下降。