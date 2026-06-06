新衫要洗完先再著嗎？懶得洗衣小心皮膚過敏甚至患癌！

你的新衣都會先洗再穿嗎？衣服的製作過程複雜；除了需要經歷多個縫製步驟，可能需要還多次的染色等化學工序。如果新衣不洗就直接穿，長期或會誘發癌症！ 新衣經皮毒 長期累積或會致癌 台灣節目《女人我最大》曾有嘉賓指新衣上有大量經皮毒，或有機會讓身體過敏或是生病。經皮毒是指如洗髮精、沐浴乳、化妝品、清潔劑等日常用品中的化學物質；這些學毒素會經由皮膚吸收並累積在體內，長期或會引發過敏、異位性皮膚炎、荷爾蒙失調、甚至不孕或癌症等症狀。所以，無論是新衣還是內衣褲都必須記得先清洗，後穿著！以降低化學毒素透過皮膚進入體內的機會。

內地女裝致癌染料超標 內地曾有報導，深圳網購平台銷售的一批女裝被抽檢驗出含聯苯胺Benzidine染料。該染料被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物；而在那批女裝裡被驗出的染料含量竟高達540mg/kg。染料含量遠高於規定的低於20mg/kg，足足超標27倍。 經皮毒如何走到新衣上？ 衣服從製作到運送都需經歷不同地方、工序，或化學物品的洗禮，故可能會在過程中殘留染整助劑、定色劑、柔軟劑或防皺處理藥劑等經皮毒。其中，甲醛與各類化學整理劑是最常見的經皮毒之一；這些物料一般都用來讓布料挺、不易皺、顏色更鮮豔。另外，若衣服是在工廠大量生產、包裝，或需要倉儲或門市陳列的話；也可能會在過程上沾附灰塵、細菌，甚至被多人試穿接觸。如果新衣不先洗就直接貼身穿著，皮膚有機會出現搔癢、泛紅或過敏反應。