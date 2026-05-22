脂肪｜食1件炸雞 油脂恐停留身體6年 增癌症腦退化風險 醫生教4招攝取健康脂肪

吃下去的脂肪會陪你身體好幾年？有醫生指出，有研究指出，只要吃1件炸雞，當中的油脂有可能會停留身體6年，使身體出現炎症，增加癌症及腦退化風險，醫生指出，有4大方法有助攝取健康脂肪。

脂肪｜油脂增癌症腦退化風險 家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，出外用餐的餐廳九成以上都是用俗稱「種子油」的精煉植物油，包括大豆油、葵花油、粟米油、菜籽油等。這些油的亞油酸(Linoleic Acid, LA)含量極高，而亞油酸屬於Omega-6脂肪酸，小量攝取對身體是必要的，但現代人的攝取量早已遠遠超出生理需求。根據華盛頓大學的Guyenet與Carlson在2015年發表了一篇系統性回顧，分析了過去半世紀美國成人脂肪組織中的亞油酸濃度變化。結果發現，從1959年到2008年，美國人脂肪組織中的亞油酸比例從9.1%飆升至21.5%，增幅高達136%。這不只是飲食習慣的改變，而是身體的組成被徹底改變，即代表脂肪細胞裡，超過五分之一的脂肪酸現在都是Omega-6。亞油酸在體內被氧化後，會產生一類稱為OXLAMs(氧化亞油酸代謝物)的物質，具有強烈的促發炎特性。大量研究已證實，OXLAMs與多種重大疾病直接相關，包括：

心血管疾病

癌症

阿茲海默症

非酒精性脂肪性肝炎

慢性疼痛 動物實驗顯示，OXLAMs會活化肝臟中的NLRP3發炎體，進而引發細胞凋亡。人體研究也發現，阿茲海默症與脂肪肝患者的血漿OXLAMs濃度明顯偏高，甚至被學界提出作為評估疾病嚴重程度的生物標記之一。 脂肪｜食1件炸雞 油脂恐停留身體6年 李醫生指出，人體試驗已經證實，降低飲食中的亞油酸攝取量，能顯著減少血漿中的OXLAMs濃度。所以，飲食選擇確實可以直接影響體內的發炎代謝物水平。不過，即使你從今天開始完全不吃任何種子油，那些已經積存在脂肪組織中的亞油酸，並不會快速消失。因為亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期大約是680天，也就是將近兩年。

所謂「半衰期」，是指即使你完全停止攝入，兩年後你脂肪中的亞油酸也只會減少一半。若要將體內儲存的亞油酸替換掉95%，大約需要6年。研究也指出，脂肪組織要完全反映出一套新的飲食模式，約需3年時間。所以今天攝取的種子油，不會明天就排掉，而是會在你的身體裡停留數年，持續影響你的發炎狀態與代謝健康。

脂肪｜ 醫生教4招攝取健康脂肪 但李醫生指，脂肪組織的更新是持續進行的，你每一天的飲食選擇，都在決定新存入的脂肪酸是哪一種。雖然舊的亞油酸需要時間才能被代謝掉，但只要開始減少攝取種子油、增加優質脂肪，身體就會慢慢地把Omega-6換成更健康的脂肪酸。他建議的做法包括： 1. 在家煮飯時用對油 特級初榨橄欖油、牛油果油、椰子油、草飼牛油都是比種子油更好的選擇。需要高溫烹調時，牛油果油和椰子油的穩定性較佳。 2. 外食時有意識地挑選

煎、炒、炸幾乎都用種子油；蒸、燙、燉的料理用油量相對少。若可以就自帶一小瓶橄欖油淋在食物上，是理想的做法。 3. 增加Omega-3脂肪酸的攝取 因為Omega-6和Omega-3在體內會競爭同一套酵素系統，多吃Omega-3(來自魚油、三文魚、鯖魚、沙甸魚)可以在一定程度上「稀釋」Omega-6的負面效應。 4. 特別避開反覆高溫油炸的食物。 種子油在高溫下極易氧化。餐廳的炸油通常反覆使用，每一次加熱都會讓亞油酸進一步轉變成更有害的OXLAMs。因此外食中最該避開的不是「油多」的食物，而是用回鍋油反覆高溫油炸的食物如鹹酥雞、炸雞排、炸薯條，這些才是OXLAMs的最大來源。

李醫生指，吃進去的脂肪不只是當下的熱量，它會融入你的身體，留在細胞裡好幾年。每一餐選擇甚麼油，不是在管理今天的體重，而是在決定未來3到6年你的發炎程度與代謝狀態。