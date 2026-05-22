腦退化｜腦退化未必只關年紀事！長期睡眠不足都高危 營養師教3招預防認知退化最有效

只有年紀大才需要擔心有腦退化問題嗎？有營養師指出，其實除了年齡外，生活型態如長期睡眠不足都有可能是腦退化的風險因子之一。營養師指出，有3招有助有效預防認知退化。

腦退化｜腦退化未必只關年紀事！

營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，失智症主要分為「阿茲海默症」與「血管型失智」兩大類，其中控制好高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，有助於遠離血管型失智。目前醫學界尚未完全釐清阿茲海默症的確切病因，普遍認為是遺傳、生活形態與環境因素長期交互作用的結果。以下是已知的主要成因與風險因子：

1. 大腦的病理性變化

兩種蛋白質的異常堆積是阿茲海默症最關鍵的生理標誌。