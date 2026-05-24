減肥停滯期｜狂做同樣運動減肥會卡關？營養師揭減肥停滯期5大隱形絆腳石

減肥路上絕不是一帆風順，有可能會在途中出現停滯期！有營養師指出，減肥期間若面臨停滯期，有可能是因為遇上5大隱形絆腳石，當中包括重複每次都進行同樣的運動，也會令身體適應，使減肥卡在停滯期。

減肥停滯期｜營養師揭減肥停滯期5大隱形絆腳石 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，若體重一直卡在同一個數字，可能要檢查以下5件事： 1. 熱量在不知不覺中超標 健康食物也不等於可以無限量吃。牛油果、堅果、燕麥棒其實都屬於高熱量密度的食物，若吃太多一樣會累積熱量。

建議：連續紀錄三天的飲食內容。 2. 蛋白質吃不夠 當蛋白質攝取不足時，身體會轉而分解肌肉來獲取能量，基礎代謝率就會往下降。 建議：每餐至少吃一個掌心大小的蛋白質來源(蛋、豆、魚、肉)。

3.睡眠品質差、壓力大 睡不好會讓飢餓素上升、飽足感下降；壓力大則會讓皮質醇升高，促使脂肪更容易囤積。 建議：減重不只是少吃，更要恢復得好。 4.運動內容一成不變 長期做同樣的運動，身體會逐漸適應，進入省電模式，熱量消耗效率降低。 建議：試著增加重量、改變訓練強度，或加入間歇訓練來打破慣性。 5. 水分喝不夠 缺水會讓代謝效率變差，甚至讓大腦把口渴誤判為飢餓，導致額外進食。 建議：每日飲水量至少＝體重(公斤)× 30 毫升，這是最基本的門檻。

營養師徐慈家強調，其實停滯期是一個訊號，代表你的身體已經適應了目前的生活方式。所以這時候最不需要的就是焦慮或暴躁，而是更聰明地調整策略。