血糖高｜太瘦都會血糖高？唔食澱粉水果都會血糖高企 醫生揭5大瘦型高血糖因素

不止肥胖吃太多才會血糖高！有醫生分享一宗案例子，有一名女子努力進行飲食控制幾乎不吃澱粉和水果，但血糖依然偏高。醫生解釋指，其實太瘦也會有血糖高問題，瘦型高血糖可能與5大因素有關。

血糖高｜太瘦都會血糖高？唔食澱粉水果都會血糖高企

功能醫學科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，該名女子由於血糖偏高，所以嚴格限制碳水化合物，幾乎不碰澱粉，連水果也吃得很少，希望能把有助降血糖。然而幾個月後回診，血糖沒有明顯改善，體重卻更輕了，整個人也經常感到疲倦。經醫生評估後發現，她的問題並非胰島素阻抗，而是一種較少被討論的瘦型高血糖(Lean Hyperglycemia)。

血糖高｜體脂低但血糖高

歐醫生表示，很多人一聽到血糖升高，可能會聯想到吃太多、體重過重、或胰島素阻抗。但是，門診中其實也常見另一群體型偏瘦、甚至體脂肪很低的人，血糖卻仍然偏高。這類患者其實不是胰島素過多，而是胰島素分泌效率下降或身體利用葡萄糖的能力變差。其中一個關鍵原因是肌肉量不足，由於肌肉是身體最大的葡萄糖使用器官。當進食後血糖上升，肌肉會將葡萄糖吸收並儲存起來。若肌肉量太少，身體處理葡萄糖的能力就會下降，血糖自然容易偏高。所以解釋到有些人愈節食、愈低碳或愈瘦，血糖就反而愈難控制。