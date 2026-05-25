血糖高｜太瘦都會血糖高？唔食澱粉水果都會血糖高企 醫生揭5大瘦型高血糖因素

不止肥胖吃太多才會血糖高！有醫生分享一宗案例子，有一名女子努力進行飲食控制幾乎不吃澱粉和水果，但血糖依然偏高。醫生解釋指，其實太瘦也會有血糖高問題，瘦型高血糖可能與5大因素有關。
血糖高｜太瘦都會血糖高？唔食澱粉水果都會血糖高企
功能醫學科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，該名女子由於血糖偏高，所以嚴格限制碳水化合物，幾乎不碰澱粉，連水果也吃得很少，希望能把有助降血糖。然而幾個月後回診，血糖沒有明顯改善，體重卻更輕了，整個人也經常感到疲倦。經醫生評估後發現，她的問題並非胰島素阻抗，而是一種較少被討論的瘦型高血糖(Lean Hyperglycemia)。
血糖高｜體脂低但血糖高
歐醫生表示，很多人一聽到血糖升高，可能會聯想到吃太多、體重過重、或胰島素阻抗。但是，門診中其實也常見另一群體型偏瘦、甚至體脂肪很低的人，血糖卻仍然偏高。這類患者其實不是胰島素過多，而是胰島素分泌效率下降或身體利用葡萄糖的能力變差。其中一個關鍵原因是肌肉量不足，由於肌肉是身體最大的葡萄糖使用器官。當進食後血糖上升，肌肉會將葡萄糖吸收並儲存起來。若肌肉量太少，身體處理葡萄糖的能力就會下降，血糖自然容易偏高。所以解釋到有些人愈節食、愈低碳或愈瘦，血糖就反而愈難控制。
血糖高｜5大瘦型高血糖因素
歐醫生指出，肌肉量不足之外，瘦型高血糖還可能與以下因素有關：
年齡增長導致胰島細胞功能衰退
長期營養攝取不足或蛋白質不足
粒線體能量代謝效率下降
慢性氧化壓力
環境毒素(如黴菌毒素)干擾代謝
血糖高｜5招調整方向
如果是這類的血糖問題，與典型的胰島素阻抗的改善策略截然不同。與其一味減少食物攝取，更應該著重於：
增加肌肉量
改善整體營養狀態
支持粒線體功能
降低身體發炎與氧化壓力
排除環境毒素
歐醫生表示，需要改善的不是「吃得太多」，而是身體的代謝能力。若方向走錯了，再怎麼努力也會事倍功半。若本身偏瘦、血糖卻偏高，不妨檢視一下自己的肌肉量與營養狀態，從「養肌肉、補營養」著手，或許才是更有效的解方。