4月高燒後「咳到甩肺」？網傳神祕「蟬」病毒殺到！ 久咳清零 ‧ 御氣平喘！全靠寶和堂「御咳喘」

最近網上討論區掀起了一陣熱話，有網民大呻自己自4月初高燒過後，雖然快測長期呈陰性，但卻有劇烈咳嗽，不僅咳出黃綠色濃痰，夜晚甚至咳到失聲。這種足足咳足一個月的「咳到甩肺」症狀，令網民懷疑自己是否中了傳聞中的「蟬」病毒。 事實上，在這個轉季時節，各種不知名的細菌和病毒可謂無處不在、四周都是，不論是返工搭車、返學、外出食飯，稍不留神就會中招。特別是家中有小朋友的家長更要留神，因為兒童感染此類氣管問題的風險約為成人的5倍！不少人咳起來就只 依舊 服用止咳藥，但往往只能短暫壓制症狀，治標不治本。中醫角度指出，久咳難癒的根源在於肺氣受損，以及氣管長期處於敏感受刺激的狀態，因此除了即時紓緩，中後期的深層修復與日常保養同樣重要。

咳煞封喉救星！大學實證1日見效的百年老方 面對這種令人崩潰的久咳與「咳煞封喉」困境，香港百年老字號寶和堂「御咳喘」有別於市面上缺乏科研數據支持的中式止咳產品，「寶和堂御咳喘」特別將傳統智慧與現代科學結合，經香港權威大學科學研究驗證*，其功效完全有數據支持。臨床實證顯示，服用短短1日即可見效，能針對性地減少咳嗽次數達64%，無論是頑固的乾咳、痰濕咳、久咳還是轉季敏感咳，都能極速鎮咳並暢通氣管，真正做到標本兼治。

天然成分兼備8大功效 全方位滋潤呼吸道 這款產品之所以能做到深層調理，全靠其超高濃度的天然潤肺治咳配方與三大頂級成分，更集結了止咳除痰、理氣平喘、強肺修復、抗炎過敏、潤肺益腎、利咽生津、增強免疫以及抵御外邪這8大功效，可謂是針對氣管問題的全方位防護。

當中加入了被譽為馬來西亞國寶級真菌的虎乳芝，其菌核蘊含的多醣體和β葡聚糖能直接強化呼吸道黏膜屏障，抗炎舒敏並快速紓緩咳喘。 再配合同樣是補藥之皇的培育蟲草，以蟲草素及蟲草酸紓緩氣管痙攣、稀釋黏稠痰液，並透過腺苷與氨基酸滋補肺腎，修復受損的呼吸道黏膜，從根源降低復發風險。 最後配以經典溫和的枇杷，滋潤肺燥、化解肺熱，快速生津解渴並紓緩咽喉乾痛或聲音嘶啞，配方更含有消化酶以減輕咳嗽期間的脾胃負擔 。 止咳只是基本功 提升防禦力斷尾才是真功夫

「寶和堂御咳喘」不止針對表面症狀，更著重呼吸道的深層修復。大學實證指出，服用後肺熱細胞的修復提升了約30%*，能深度修補受損氣管，持續服用7日能有效預防咳喘，將防咳能力延長達2.66倍*，體內的抗病因子更提升1.7倍*，等同為氣管築起最強防護網，打好底子便不怕轉季復發。

「寶和堂御咳喘」完全無西藥、無糖分、無人造色素及無防腐劑，性質溫和安全，通過GHP、ISO 22000、HACCP等多項國際權威認證。2歲以上的兒童到成人都能安心服用，其味道帶有天然的枇杷原味，容易入口不苦澀，小朋友絕對不抗拒。撕開獨立包裝即飲，絕對是全家人的守護神。 為達到最理想的斷尾及調理效果，建議大家可以根據自己或家人的即時身體狀況， 靈活 調整每日的服用量： 日常調理或轉季預防：每日只需服用1包，幫氣管打好底子。 初起或輕微咳喘：每日服用2包，極速鎮咳。 咳到甩肺等嚴重咳喘：每日服用3至4包，深層修復兼清熱解毒。 2至12歲的小朋友：每日最多服用1包，性質溫和無負擔。 現時產品在各大萬寧門市及官網都可以買到 ，各位飽受咳喘困擾的朋友，不妨買來試試這款結合大學實證的天然百年老方 ！