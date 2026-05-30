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健康
出版：2026-May-30 13:30
更新：2026-May-30 13:30

心臟健康｜3個習慣令心臟年齡比歲數更老 留意5大心臟病警號！

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心臟健康｜3個習慣令心臟年齡比歲數更老 留意5大心臟病警號！

心臟健康｜3個習慣令心臟年齡比歲數更老 留意5大心臟病警號！

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維持心臟健康可以預防心血管疾病的發生，降低中風風險。因此平日也應由生活習慣著手，以減輕心血管的負擔。以下為大家整理幾個不恰當的習慣，可能會增加心臟年齡及未來患心血管疾病的風險！

心臟健康｜導致心臟年齡增加的習慣一：睡覺時間不定

很多人都知道睡眠不足會導致身體出現不同的問題，但其實不規律的作息也會影響心臟健康！其影響包括引發身體慢性發炎、血壓升高等，另外更有大型研究曾指出，中年人士如長期睡眠不足，再加上作息不規律的情況下，患腦中風、心臟衰竭等疾病的風險會明顯上升。

心臟健康｜導致心臟年齡增加的習慣二：過度依賴漱口水

不少人為了維持牙齒健康而每日都用漱口水，但血管中的放鬆與彈性需要一氧化氮，而人體內的一氧化氮，有一部分需要依賴口腔中的益生菌來協助轉化。

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有研究發現，過度使用強效的殺菌漱口水會將好菌趕盡殺絕，影響血管擴張的能力，甚至削弱運動帶來的降血壓好處。

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心臟健康｜導致心臟年齡增加的習慣三：吃飽就去睡

如果經常很晚才吃飯，並於吃飯後就睡覺，會令身體在應該休息的時間調動大量血液去進行消化代謝，打亂夜間血壓自然下降的規律，讓心臟被迫加班。

心臟健康｜5個不能忽略的心臟病症狀

  1. 胸悶、胸痛

  2. 喘氣、咳嗽

  3. 失眠、恐慌、焦慮

  4. 特殊部位疼痛

  5. 嘔吐

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