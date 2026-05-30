心臟健康｜3個習慣令心臟年齡比歲數更老 留意5大心臟病警號！

維持心臟健康可以預防心血管疾病的發生，降低中風風險。因此平日也應由生活習慣著手，以減輕心血管的負擔。以下為大家整理幾個不恰當的習慣，可能會增加心臟年齡及未來患心血管疾病的風險！

心臟健康｜導致心臟年齡增加的習慣一：睡覺時間不定

很多人都知道睡眠不足會導致身體出現不同的問題，但其實不規律的作息也會影響心臟健康！其影響包括引發身體慢性發炎、血壓升高等，另外更有大型研究曾指出，中年人士如長期睡眠不足，再加上作息不規律的情況下，患腦中風、心臟衰竭等疾病的風險會明顯上升。

心臟健康｜導致心臟年齡增加的習慣二：過度依賴漱口水

不少人為了維持牙齒健康而每日都用漱口水，但血管中的放鬆與彈性需要一氧化氮，而人體內的一氧化氮，有一部分需要依賴口腔中的益生菌來協助轉化。