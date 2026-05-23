頸摸到腫塊咪輕視！有個案檢查良性 最後竟然係癌症

61歲已退休的警界人士黃先生，幾個月前摸到自己左側脖子出現腫塊，雖然細針穿刺檢查結果顯示為良性，但因哥哥曾罹患甲狀腺癌，讓他始終不敢大意。衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方根據臨床經驗與影像判讀，察覺腫瘤影像呈現不均勻實心狀，認為病情「並不單純」，後來醫療團隊在切除手術中啟動「術中冷凍切片」，即時進行病理檢查，確認為惡性甲狀腺癌，醫療團隊隨即完成全甲狀腺切除，讓避免病患免於二次手術。

冷凍切片彌補穿刺誤差 30 分鐘即時揪出癌病因 黃先生提到，因家族曾有甲狀腺癌病史，因此發現頸部腫塊後，他一直很提高警覺。收治病例的許嘉方主任解釋，細針穿刺僅能抽取局部細胞化驗，仍存在取樣誤差，因此不能只依賴單一檢查結果。院方在與黃先生經過醫病共享決策後，決定先切除左側甲狀腺，並於手術中進行冷凍切片檢查，只花了約30分鐘，就透過即時化驗，確認為惡性腫瘤，馬上就把手術範圍擴大，進行全甲狀腺切除。 許嘉方主任提到，甲狀腺位於喉嚨下方、氣管前方，雖好發於女性，但男性一旦發現腫塊，惡性比例往往偏高。黃先生與兄長相繼罹癌，顯示遺傳因素與長期工作壓力、生活作息不正常可能具有高度關聯。

男性發病率低但「惡性率高」 4 警訊出現應就醫 許嘉方主任並呼籲，男性雖然發生率低於女性，一旦出現甲狀腺腫瘤，惡性比例反而偏高，所以甲狀腺癌若能及早發現、及早治療，整體治癒率與預後都相當良好。因此，有家族史的人士，應定期接受頸部超聲波檢查；若發現頸部出現異常腫塊、聲音莫名沙啞、吞嚥困難或淋巴結腫大，應立即就醫。 手術後放射性碘治療接力 與藥物共存換取長效健康 許嘉方主任指出，雖然患者在手術後，須終生服用甲狀腺素以維持生理功能，但甲狀腺癌若能及早發現、及早治療，治癒率相當高，且預後良好。像黃先生目前術後恢復穩定，正持續接受放射性碘治療。