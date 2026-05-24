檢查一切正常卻飽受疼痛折磨 原來中樞敏感放大腦訊號引起

30多歲的小張正值事業衝刺期，在經歷人生一場大變故後，上腹部突然出現如火燒般的劇烈疼痛。他在一年內做遍抽血、超聲波、胃腸鏡、電腦斷層，甚至磁力共振，報告卻皆顯示正常。這種「檢查不出原因」的痛，常讓病友被貼上想太多的標籤。恩主公醫院麻醉科陳柏羽醫生指出，這類難治性疼痛可能與大腦中樞神經系統敏感化有關，若未及時處理，可能引發抑鬱與失眠，嚴重影響生活質素。

檢查都正常卻痛不欲生 中樞敏感化大腦發疼痛訊號 國際研究顯示，慢性疼痛影響全球約兩成人口，部分病人在各專科間反覆就醫，即使精密檢查無異常，仍飽受折磨。陳柏羽醫生解釋，當疼痛持續超過3個月，大腦容易發生「中樞敏感化」，即便周邊組織已無損傷，大腦仍持續發出強烈的疼痛訊號。若不及早介入，神經系統會產生重塑，讓大腦習慣這種接錯線的狀態，導致疼痛愈發敏感且難以處理。 全人照護結合介入性治療 助患者走出低潮 陳柏羽醫生分享，透過醫療團隊啟動全人照護計劃，結合介入性治療、藥物調整、心理諮詢與家庭支持，經過一年多的治療，小張成功克服對疼痛的恐懼，將焦點轉向功能恢復；進而睡眠狀況也逐漸好轉，順利重返職場。

介入性治療協助精準止痛 神經阻斷＋射頻治療提供新選擇 臨床上使用傳統止痛藥治療慢性疼痛，效果相對有限，長期使用須留意肝腎負擔。陳柏羽醫生建議，可參考介入性疼痛治療，其優勢在於專一性較高且傷口小。常見方式包括在影像引導下精準投藥的「神經阻斷」；利用高頻脈衝電流調控神經功能的「射頻治療」；或是利用液體壓力解開神經黏連的「神經解套術」。此外，針對韌帶與關節囊的「增生治療」，則在誘發局部修復反應。

疼痛治療不只靠藥物 跨團隊功能重建是找回健康的關鍵 陳柏羽醫生強調，疼痛門診的目標不是「讓分數歸零」，而是「全人照護」與「功能重建」；現代疼痛醫療更強調整體功能的恢復。疼痛科結合了跨團隊的力量： 物理/職能治療：改善與慢性疼痛互為因果的關節僵硬與動作代償。 心理諮詢：慢性疼痛常與生命中的重大變故或壓力有關，臨床心理學家的介入能協助病人釐清壓力來源，試圖反轉慢性疼痛與負面情緒所形成的惡性循環。 藥劑師與營養師：評估藥物交互作用，並透過營養補充強化神經系統。

「與其糾結於疼痛分數，不如將注意力放在自己的功能，是否比昨天更加進步。」陳柏羽醫生鼓勵病人將重點放在觀察當下的自己，是不是能比昨天睡得更好、更有社交能量、更有能力完成工作。 居家保養 3 招助神經穩定 除了生理因素，氣候變化也是誘發疼痛的常見因素。陳柏羽醫生說明，當氣壓由高轉低時，微腫的組織可能更趨腫脹並壓迫神經；低溫則會使血管收縮、肌肉繃緊。建議居家保養可落實3招： 詳實記錄：記錄自己在何種天氣(如梅雨、寒流)下不適感會增強，幫助醫生精確診斷。 預防性保暖：在氣溫大幅下降前，先加強熱敷或增添衣物；居家濕度維持在 40%至50%，能有效降低神經刺激。 暖身飲食：在身體可承受的前提下，食用蔥、薑、蒜或熱湯，幫助身體暖和、改善循環。